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Власти Москвы проведут пескоструйную очистку более 150 объектов
Власти Москвы проведут пескоструйную очистку более 150 объектов - РИА Новости, 05.08.2021
Власти Москвы проведут пескоструйную очистку более 150 объектов
Власти Москвы до середины сентября проведут пескоструйную очистку более 150 городских объектов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:33
2021-08-05T14:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти Москвы до середины сентября проведут пескоструйную очистку более 150 городских объектов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."До середины сентября проведем пескоструйную очистку более 150 городских объектов. Сейчас работаем на Большом Устьинском мосту, Крестовском путепроводе, Пречистенской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных и в некоторых подземных пешеходных переходах", - говорится в сообщении.Всего планируется очистить около 120 тысяч квадратных метров поверхности. С помощью специального пескоструйного аппарата очищаются каменные, бетонные, металлические и гранитные поверхности."Пескоструйную очистку проводим ежегодно в летний период и только в дневное время. Зону проведения работ огораживаем", — добавили в комплексе.
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москва, городское хозяйство москвы
14:33 05.08.2021
 

Власти Москвы проведут пескоструйную очистку более 150 объектов

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти Москвы до середины сентября проведут пескоструйную очистку более 150 городских объектов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"До середины сентября проведем пескоструйную очистку более 150 городских объектов. Сейчас работаем на Большом Устьинском мосту, Крестовском путепроводе, Пречистенской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных и в некоторых подземных пешеходных переходах", - говорится в сообщении.
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Всего планируется очистить около 120 тысяч квадратных метров поверхности. С помощью специального пескоструйного аппарата очищаются каменные, бетонные, металлические и гранитные поверхности.
"Пескоструйную очистку проводим ежегодно в летний период и только в дневное время. Зону проведения работ огораживаем", — добавили в комплексе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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