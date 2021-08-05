https://ria.ru/20210805/ochistka-1744506629.html

Власти Москвы проведут пескоструйную очистку более 150 объектов

Власти Москвы проведут пескоструйную очистку более 150 объектов - РИА Новости, 05.08.2021

Власти Москвы проведут пескоструйную очистку более 150 объектов

Власти Москвы до середины сентября проведут пескоструйную очистку более 150 городских объектов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:33

2021-08-05T14:33

2021-08-05T14:33

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти Москвы до середины сентября проведут пескоструйную очистку более 150 городских объектов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."До середины сентября проведем пескоструйную очистку более 150 городских объектов. Сейчас работаем на Большом Устьинском мосту, Крестовском путепроводе, Пречистенской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных и в некоторых подземных пешеходных переходах", - говорится в сообщении.Всего планируется очистить около 120 тысяч квадратных метров поверхности. С помощью специального пескоструйного аппарата очищаются каменные, бетонные, металлические и гранитные поверхности."Пескоструйную очистку проводим ежегодно в летний период и только в дневное время. Зону проведения работ огораживаем", — добавили в комплексе.

https://realty.ria.ru/20210805/oek-1744501066.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы