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Власти Москвы проведут пескоструйную очистку более 150 объектов
Власти Москвы проведут пескоструйную очистку более 150 объектов - РИА Новости, 05.08.2021
Власти Москвы проведут пескоструйную очистку более 150 объектов
Власти Москвы до середины сентября проведут пескоструйную очистку более 150 городских объектов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:33
2021-08-05T14:33
2021-08-05T14:33
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти Москвы до середины сентября проведут пескоструйную очистку более 150 городских объектов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."До середины сентября проведем пескоструйную очистку более 150 городских объектов. Сейчас работаем на Большом Устьинском мосту, Крестовском путепроводе, Пречистенской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных и в некоторых подземных пешеходных переходах", - говорится в сообщении.Всего планируется очистить около 120 тысяч квадратных метров поверхности. С помощью специального пескоструйного аппарата очищаются каменные, бетонные, металлические и гранитные поверхности."Пескоструйную очистку проводим ежегодно в летний период и только в дневное время. Зону проведения работ огораживаем", — добавили в комплексе.
https://realty.ria.ru/20210805/oek-1744501066.html
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москва, городское хозяйство москвы