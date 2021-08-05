https://ria.ru/20210805/obse-1744429316.html

В Госдуме изумились отказу ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы

В Госдуме изумились отказу ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы - РИА Новости, 05.08.2021

В Госдуме изумились отказу ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы

Решение структур ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы находится на уровне рекомендаций не признавать выборы в России, отказ воспринимается с... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T00:44

2021-08-05T00:44

2021-08-05T07:09

политика

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выборы в государственную думу

обсе

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Решение структур ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы находится на уровне рекомендаций не признавать выборы в России, отказ воспринимается с недоумением, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.Парламентарий подчеркнул, что миссия международных наблюдателей состоит в том, чтобы обеспечить справедливый избирательный процесс."Поэтому отказ структур ОБСЕ от участия в наблюдении на сентябрьских выборах в нашей стране воспринимается с недоумением. Россия - член ОБСЕ и мы открыты для наблюдения. Нам скрывать нечего", - заключит политик.

https://ria.ru/20210804/tolstoy-1744424263.html

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политика, в мире, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, обсе, василий пискарев, россия