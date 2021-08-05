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В Госдуме изумились отказу ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы
В Госдуме изумились отказу ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы - РИА Новости, 05.08.2021
В Госдуме изумились отказу ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы
Решение структур ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы находится на уровне рекомендаций не признавать выборы в России, отказ воспринимается с... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T00:44
2021-08-05T07:09
политика
в мире
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
обсе
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Решение структур ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы находится на уровне рекомендаций не признавать выборы в России, отказ воспринимается с недоумением, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.Парламентарий подчеркнул, что миссия международных наблюдателей состоит в том, чтобы обеспечить справедливый избирательный процесс."Поэтому отказ структур ОБСЕ от участия в наблюдении на сентябрьских выборах в нашей стране воспринимается с недоумением. Россия - член ОБСЕ и мы открыты для наблюдения. Нам скрывать нечего", - заключит политик.
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политика, в мире, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, обсе, василий пискарев, россия
00:44 05.08.2021 (обновлено: 07:09 05.08.2021)
 
В Госдуме изумились отказу ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы

Депутат Госдумы Пискарев связал отказ ОБСЕ от наблюдателей на выборах с непризнанием их итогов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Решение структур ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы находится на уровне рекомендаций не признавать выборы в России, отказ воспринимается с недоумением, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев.
Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
"Решение БДИПЧ и ПА ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы в России находится в русле рекомендаций не признавать итоги предстоящих выборов в России", - цитирует слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
Парламентарий подчеркнул, что миссия международных наблюдателей состоит в том, чтобы обеспечить справедливый избирательный процесс.
"Поэтому отказ структур ОБСЕ от участия в наблюдении на сентябрьских выборах в нашей стране воспринимается с недоумением. Россия - член ОБСЕ и мы открыты для наблюдения. Нам скрывать нечего", - заключит политик.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 23:02
Толстой прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в России
 
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