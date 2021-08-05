00:44 05.08.2021 (обновлено: 07:09 05.08.2021)
В Госдуме изумились отказу ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы
Депутат Госдумы Пискарев связал отказ ОБСЕ от наблюдателей на выборах с непризнанием их итогов
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Решение структур ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы находится на уровне рекомендаций не признавать выборы в России, отказ воспринимается с недоумением, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев.
Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
"Решение БДИПЧ и ПА ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы в России находится в русле рекомендаций не признавать итоги предстоящих выборов в России", - цитирует слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
Парламентарий подчеркнул, что миссия международных наблюдателей состоит в том, чтобы обеспечить справедливый избирательный процесс.
"Поэтому отказ структур ОБСЕ от участия в наблюдении на сентябрьских выборах в нашей стране воспринимается с недоумением. Россия - член ОБСЕ и мы открыты для наблюдения. Нам скрывать нечего", - заключит политик.