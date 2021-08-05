Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210805/notarius-1744495292.html
Участвовавший в сделках с имуществом Баталова нотариус дал показания
Участвовавший в сделках с имуществом Баталова нотариус дал показания - РИА Новости, 05.08.2021
Участвовавший в сделках с имуществом Баталова нотариус дал показания
Участвовавший в сделках с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова нотариус Дмитрий Бублий дал показания на Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:28
2021-08-05T13:28
шоубиз
происшествия
москва
алексей баталов
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
наталья дрожжина (актриса)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153303/05/1533030550_0:347:2410:1703_1920x0_80_0_0_da5ef40ef64d228df37bcc209e030c68.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участвовавший в сделках с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова нотариус Дмитрий Бублий дал показания на Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Накануне прокуратура Москвы сообщала, что в отношении нотариуса возбудили уголовное дело по статьям о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.Следствие установило, что Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие Марии Баталовой (дочери скончавшегося в 2017 году актера) доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших – Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко – без их присутствия, о чем свидетельствует отсутствие в реестре нотариальных действий подписей потерпевших. Тем самым, полагает следствие, Бублий злоупотребил полномочиями и способствовал совершению хищения имущества на сумму более 35 миллионов рублей.Актриса Дрожжина и ее муж Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.Отмечается, что в четверг следствие планирует ходатайствовать о мере пресечения в виде запрета определенных действий для нотариуса, а также об отстранении его от занимаемой должности.
https://ria.ru/20210714/batalov-1741255455.html
https://ria.ru/20201109/drozhzhina-1583674670.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153303/05/1533030550_0:121:2410:1929_1920x0_80_0_0_0869fc6818cc33319f438dcce2a7c7be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, алексей баталов, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия, наталья дрожжина (актриса)
13:28 05.08.2021
 
Участвовавший в сделках с имуществом Баталова нотариус дал показания

Участвовавший в сделках с имуществом Баталова нотариус дал показания на Дрожжину и ее мужа Цивина

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Алексей Баталов
Народный артист СССР Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участвовавший в сделках с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова нотариус Дмитрий Бублий дал показания на Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Накануне прокуратура Москвы сообщала, что в отношении нотариуса возбудили уголовное дело по статьям о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Гитана Леонтенко во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 16:43Шоубиз
Забрали все: вдова Баталова высказалась о деле с Дрожжиной и Цивиным
Следствие установило, что Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие Марии Баталовой (дочери скончавшегося в 2017 году актера) доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших – Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко – без их присутствия, о чем свидетельствует отсутствие в реестре нотариальных действий подписей потерпевших. Тем самым, полагает следствие, Бублий злоупотребил полномочиями и способствовал совершению хищения имущества на сумму более 35 миллионов рублей.
"По месту жительства нотариуса проведены обыски, в ходе допроса Бублий подтвердил факт удостоверения им договоров без присутствия потерпевших и дал подробные изобличающие Цивина и Дрожжину показания", - добавила Иванова.
Актриса Дрожжина и ее муж Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Отмечается, что в четверг следствие планирует ходатайствовать о мере пресечения в виде запрета определенных действий для нотариуса, а также об отстранении его от занимаемой должности.
Актриса Наталья Дрожжина - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября 2020, 03:54Культура
Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова
 
ШоубизПроисшествияМоскваАлексей БаталовСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаРоссияНаталья Дрожжина (актриса)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния