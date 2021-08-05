Участвовавший в сделках с имуществом Баталова нотариус дал показания
Участвовавший в сделках с имуществом Баталова нотариус дал показания на Дрожжину и ее мужа Цивина
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участвовавший в сделках с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова нотариус Дмитрий Бублий дал показания на Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Накануне прокуратура Москвы сообщала, что в отношении нотариуса возбудили уголовное дело по статьям о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Следствие установило, что Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие Марии Баталовой (дочери скончавшегося в 2017 году актера) доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших – Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко – без их присутствия, о чем свидетельствует отсутствие в реестре нотариальных действий подписей потерпевших. Тем самым, полагает следствие, Бублий злоупотребил полномочиями и способствовал совершению хищения имущества на сумму более 35 миллионов рублей.
"По месту жительства нотариуса проведены обыски, в ходе допроса Бублий подтвердил факт удостоверения им договоров без присутствия потерпевших и дал подробные изобличающие Цивина и Дрожжину показания", - добавила Иванова.
Актриса Дрожжина и ее муж Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Отмечается, что в четверг следствие планирует ходатайствовать о мере пресечения в виде запрета определенных действий для нотариуса, а также об отстранении его от занимаемой должности.
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