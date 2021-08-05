https://ria.ru/20210805/notarius-1744495292.html

Участвовавший в сделках с имуществом Баталова нотариус дал показания

Участвовавший в сделках с имуществом Баталова нотариус дал показания - РИА Новости, 05.08.2021

Участвовавший в сделках с имуществом Баталова нотариус дал показания

Участвовавший в сделках с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова нотариус Дмитрий Бублий дал показания на Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:28

2021-08-05T13:28

2021-08-05T13:28

шоубиз

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москва

алексей баталов

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

наталья дрожжина (актриса)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Участвовавший в сделках с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова нотариус Дмитрий Бублий дал показания на Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Накануне прокуратура Москвы сообщала, что в отношении нотариуса возбудили уголовное дело по статьям о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.Следствие установило, что Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие Марии Баталовой (дочери скончавшегося в 2017 году актера) доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших – Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко – без их присутствия, о чем свидетельствует отсутствие в реестре нотариальных действий подписей потерпевших. Тем самым, полагает следствие, Бублий злоупотребил полномочиями и способствовал совершению хищения имущества на сумму более 35 миллионов рублей.Актриса Дрожжина и ее муж Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.Отмечается, что в четверг следствие планирует ходатайствовать о мере пресечения в виде запрета определенных действий для нотариуса, а также об отстранении его от занимаемой должности.

https://ria.ru/20210714/batalov-1741255455.html

https://ria.ru/20201109/drozhzhina-1583674670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, алексей баталов, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия, наталья дрожжина (актриса)