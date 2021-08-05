https://ria.ru/20210805/nominatsiya-1744493349.html

Проект ДИПП Москвы победил в номинации "Народный проект"

Проект ДИПП Москвы победил в номинации "Народный проект" - РИА Новости, 05.08.2021

Проект ДИПП Москвы победил в номинации "Народный проект"

Интеллектуальный конструктор консорциумов на основе производственных цепочек, разработанный столичным департаментом инвестиционной и промышленной политики... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:17

2021-08-05T13:17

2021-08-05T13:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Интеллектуальный конструктор консорциумов на основе производственных цепочек, разработанный столичным департаментом инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), победил в открытом голосовании в номинации "Народный проект 2021" программы КЛИК, сообщает пресс-служба ДИПП.Конструктор позволит развить межотраслевое сотрудничество предприятий московской промышленности и оказывать целевую финансовую поддержку создаваемым цепочкам. Продукт будет интегрирован с информационного-аналитической системой "Карта промышленности Москвы", в которой можно найти данные о 3 тысячах промышленных предприятиях города, а также даст возможность создавать целевые меры поддержки для стимулирования производственных цепочек, говорится в сообщении.Создание, проработка и подготовка к реализации сервиса прошла в рамках обучения сотрудников ДИПП по акселерационно-образовательной программе подготовки управленцев и команд цифровой экономики КЛИК. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".

https://ria.ru/20210729/proizvodstvo-1743400060.html

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