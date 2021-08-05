Проект ДИПП Москвы победил в номинации "Народный проект"
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Интеллектуальный конструктор консорциумов на основе производственных цепочек, разработанный столичным департаментом инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), победил в открытом голосовании в номинации "Народный проект 2021" программы КЛИК, сообщает пресс-служба ДИПП.
Конструктор позволит развить межотраслевое сотрудничество предприятий московской промышленности и оказывать целевую финансовую поддержку создаваемым цепочкам. Продукт будет интегрирован с информационного-аналитической системой "Карта промышленности Москвы", в которой можно найти данные о 3 тысячах промышленных предприятиях города, а также даст возможность создавать целевые меры поддержки для стимулирования производственных цепочек, говорится в сообщении.
"Конструктор консорциумов будет работать на базе web-приложения, анализ больших данных позволит наиболее эффективно подобрать потенциальных партнеров. Сервис увеличит количество коллабораций и конкурентоспособных продуктов московской промышленности, позволит существенно сократить время вывода новых товаров на рынок", – отметил замруководителя ДИПП Эмиль Петросян, слова которого приводит пресс-служба.
Создание, проработка и подготовка к реализации сервиса прошла в рамках обучения сотрудников ДИПП по акселерационно-образовательной программе подготовки управленцев и команд цифровой экономики КЛИК. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".