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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210805/nominatsiya-1744493349.html
Проект ДИПП Москвы победил в номинации "Народный проект"
Проект ДИПП Москвы победил в номинации "Народный проект" - РИА Новости, 05.08.2021
Проект ДИПП Москвы победил в номинации "Народный проект"
Интеллектуальный конструктор консорциумов на основе производственных цепочек, разработанный столичным департаментом инвестиционной и промышленной политики... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:17
2021-08-05T13:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Интеллектуальный конструктор консорциумов на основе производственных цепочек, разработанный столичным департаментом инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), победил в открытом голосовании в номинации "Народный проект 2021" программы КЛИК, сообщает пресс-служба ДИПП.Конструктор позволит развить межотраслевое сотрудничество предприятий московской промышленности и оказывать целевую финансовую поддержку создаваемым цепочкам. Продукт будет интегрирован с информационного-аналитической системой "Карта промышленности Москвы", в которой можно найти данные о 3 тысячах промышленных предприятиях города, а также даст возможность создавать целевые меры поддержки для стимулирования производственных цепочек, говорится в сообщении.Создание, проработка и подготовка к реализации сервиса прошла в рамках обучения сотрудников ДИПП по акселерационно-образовательной программе подготовки управленцев и команд цифровой экономики КЛИК. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".
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экономика, технологии
13:17 05.08.2021
 

Проект ДИПП Москвы победил в номинации "Народный проект"

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Интеллектуальный конструктор консорциумов на основе производственных цепочек, разработанный столичным департаментом инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), победил в открытом голосовании в номинации "Народный проект 2021" программы КЛИК, сообщает пресс-служба ДИПП.
Конструктор позволит развить межотраслевое сотрудничество предприятий московской промышленности и оказывать целевую финансовую поддержку создаваемым цепочкам. Продукт будет интегрирован с информационного-аналитической системой "Карта промышленности Москвы", в которой можно найти данные о 3 тысячах промышленных предприятиях города, а также даст возможность создавать целевые меры поддержки для стимулирования производственных цепочек, говорится в сообщении.
"Конструктор консорциумов будет работать на базе web-приложения, анализ больших данных позволит наиболее эффективно подобрать потенциальных партнеров. Сервис увеличит количество коллабораций и конкурентоспособных продуктов московской промышленности, позволит существенно сократить время вывода новых товаров на рынок", – отметил замруководителя ДИПП Эмиль Петросян, слова которого приводит пресс-служба.
Создание, проработка и подготовка к реализации сервиса прошла в рамках обучения сотрудников ДИПП по акселерационно-образовательной программе подготовки управленцев и команд цифровой экономики КЛИК. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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