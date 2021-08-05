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Наука
https://ria.ru/20210805/neandertaltsy-1744349888.html
Реабилитация Homo sapiens. Ученые выяснили, кто истребил неандертальцев
Реабилитация Homo sapiens. Ученые выяснили, кто истребил неандертальцев - РИА Новости, 05.08.2021
Реабилитация Homo sapiens. Ученые выяснили, кто истребил неандертальцев
Одни ученые винят в исчезновении неандертальцев наших предков кроманьонцев, другие считают, что те были на грани вымирания еще до появления Homo sapiens в... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:00
2021-08-05T08:10
наука
кровь
хорватия
ближний восток
биология
днк
неандертальцы
земля
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Одни ученые винят в исчезновении неандертальцев наших предков кроманьонцев, другие считают, что те были на грани вымирания еще до появления Homo sapiens в Европе. Новые предположения о судьбе доисторических людей — в материале РИА Новости.Не выдержали конкуренцииПоследние неандертальцы жили на Земле 40 тысяч лет назад. Изолированные популяции вымирали неодновременно. Однако, по мнению большинства специалистов, по общей причине — из-за Homo sapiens, примерно тогда пришедших в Европу и на Ближний Восток из Африки.Два вида жестко конкурировали за пищевые ресурсы. Наши предки были эффективнее и теснили неандертальцев. Те голодали, страдали от сопутствующих болезней.Согласно компьютерной модели, созданной южнокорейскими учеными, этот сценарий вымирания Homo neanderthalensis единственно возможный. Резкие климатические изменения и близкородственные скрещивания не могли дать такой результат. Виноваты более продвинутые, здоровые и плодовитые кроманьонцы.Косвенно это подтверждает недавняя работа испанских археологов, изучивших фаунистические останки на 17 объектах в Васко-Кантабрии (Северная Испания и Южная Франция), где проживали неандертальцы и современные люди.Homo neanderthalensis пропали там на несколько тысяч лет раньше. По мнению ученых, дело в том, что кроманьонцы в погоне за добычей перемещались на большие расстояния. Неандертальцы же предпочитали не отлучаться далеко от стоянок и сильнее зависели от условий окружающей среды, чаще голодали. Именно этим, кстати, могут объясняться эпизоды каннибализма среди них.Мы одной кровиНеандертальцы и без кроманьонцев были обречены. Их популяция отличалась низким генетическим разнообразием, у женщин были серьезные проблемы с вынашиванием детей. К таким выводам случайно пришли французские специалисты.Сотрудники Национального центра научных исследований (CNRS), Университета Экс-Марсель и Французского ведомства по крови (EFS) просто хотели уточнить группы крови доисторических людей. Они проанализировали геномы одного денисовца, чьи кости обнаружили в Денисовой пещере (Денисова 3) и трех неандертальцев из Денисовой (Денисова 5), Чагырской пещер (Чагырская 8) и из пещеры Виндия в Хорватии (Виндия 33.19). Во всех четырех случаях речь шла о женщинах, живших 130-45 тысяч лет назад.Выяснилось, что у алтайских неандерталок была вторая группа крови (по привычной нам классификации), у европейской — третья, у денисовской женщины — первая. Параллельно при исследовании Rh (резус-фактор) обнаружилось, что при беременности у этих доисторических людей был велик риск несовместимости плода. Как правило, это приводит к гемолитической болезни: так называемому резус-конфликту, который нередко губит ребенка в утробе или сразу после рождения.Кроме того, подтвердилось низкое генетическое разнообразие неандертальцев. Это связано с их географической изоляцией, вызванной климатическими изменениями.Ученые предположили, что в сочетании с инбридингом — а неандертальцы практиковали близкородственные скрещивания — и конкуренцией с Homo sapiens эти два фактора и привели к полному исчезновению Homo neanderthalensis.Просто не повезлоИсследователи из Эйндховенского технологического университета (Нидерланды) также считают, что неандертальцы вымерли сами по себе. Когда появились кроманьонцы, популяция Homo neanderthalensis была уже крайне мала.Первые современные люди ни в чем не превосходили своих двоюродных братьев — ни интеллектуально, ни культурно. Те также применяли сложные каменные орудия труда, рисовали на стенах пещер, изготавливали музыкальные инструменты и раскрашенные ювелирные украшения.Однако неандертальцев к тому времени насчитывалось максимум 70 тысяч. При этом из-за климатических колебаний они разделились на множество небольших групп, проживающих вдали друг от друга. С одной стороны, это способствовало близкородственным скрещиваниям, что не могло не сказаться на здоровье потомства. С другой, сработал так называемый эффект Олли. Суть в том, что настолько маленькие популяции не могут увеличиваться из-за ограниченного выбора партнеров для спаривания, недостатка людей для охоты, защиты еды от других животных и воспитания детей. В результате естественные колебания рождаемости и смертности, а также соотношение полов становятся фатальными.Судя по всему, именно это с неандертальцами и произошло. По крайней мере, так показала компьютерная модель их эволюции на протяжении десяти тысяч лет.Единственная возможная вина кроманьонцев, по мнению авторов работы, в том, что, прибыв в Европу, они еще сильнее изолировали группы неандертальцев. И те уже не выжили.
хорватия
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кровь, хорватия, ближний восток, биология, днк, неандертальцы, земля, археологи, археология
08:00 05.08.2021 (обновлено: 08:10 05.08.2021)
 

Реабилитация Homo sapiens. Ученые выяснили, кто истребил неандертальцев

© AP Photo / Martin MeissnerРеконструкция первобытных мужчины и женщины в музее неандертальцев в Меттмане
Реконструкция первобытных мужчины и женщины в музее неандертальцев в Меттмане - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AP Photo / Martin Meissner
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Одни ученые винят в исчезновении неандертальцев наших предков кроманьонцев, другие считают, что те были на грани вымирания еще до появления Homo sapiens в Европе. Новые предположения о судьбе доисторических людей — в материале РИА Новости.

Не выдержали конкуренции

Последние неандертальцы жили на Земле 40 тысяч лет назад. Изолированные популяции вымирали неодновременно. Однако, по мнению большинства специалистов, по общей причине — из-за Homo sapiens, примерно тогда пришедших в Европу и на Ближний Восток из Африки.
Два вида жестко конкурировали за пищевые ресурсы. Наши предки были эффективнее и теснили неандертальцев. Те голодали, страдали от сопутствующих болезней.
Согласно компьютерной модели, созданной южнокорейскими учеными, этот сценарий вымирания Homo neanderthalensis единственно возможный. Резкие климатические изменения и близкородственные скрещивания не могли дать такой результат. Виноваты более продвинутые, здоровые и плодовитые кроманьонцы.
© IBS Center for Climate PhysicsКомпьютерная симуляция плотности популяций неандертальцев (слева) и Homo sapiens (справа) 43 тысячи лет назад (сверху) и 38 тысяч лет назад (снизу), созданная южнокорейскими учеными. Оранжевым цветом помечены места реальных археологических находок неандертальцев, зеленым — Homo sapiens, которые датируются временем между 43 и 38 тысячами лет. На рисунке видно, как неандертальцы постепенно вытеснялись кроманьонцами. Сценарий, согласно которому Homo neanderthalensis вымерли из-за климатических изменений, компьютер признал маловероятным
Результаты компьютерного моделирования плотности населения неандертальцев (слева) и Homo sapiens (справа) в Европе
© IBS Center for Climate Physics
Компьютерная симуляция плотности популяций неандертальцев (слева) и Homo sapiens (справа) 43 тысячи лет назад (сверху) и 38 тысяч лет назад (снизу), созданная южнокорейскими учеными. Оранжевым цветом помечены места реальных археологических находок неандертальцев, зеленым — Homo sapiens, которые датируются временем между 43 и 38 тысячами лет. На рисунке видно, как неандертальцы постепенно вытеснялись кроманьонцами. Сценарий, согласно которому Homo neanderthalensis вымерли из-за климатических изменений, компьютер признал маловероятным
Косвенно это подтверждает недавняя работа испанских археологов, изучивших фаунистические останки на 17 объектах в Васко-Кантабрии (Северная Испания и Южная Франция), где проживали неандертальцы и современные люди.
Homo neanderthalensis пропали там на несколько тысяч лет раньше. По мнению ученых, дело в том, что кроманьонцы в погоне за добычей перемещались на большие расстояния. Неандертальцы же предпочитали не отлучаться далеко от стоянок и сильнее зависели от условий окружающей среды, чаще голодали. Именно этим, кстати, могут объясняться эпизоды каннибализма среди них.

Мы одной крови

Неандертальцы и без кроманьонцев были обречены. Их популяция отличалась низким генетическим разнообразием, у женщин были серьезные проблемы с вынашиванием детей. К таким выводам случайно пришли французские специалисты.
Сотрудники Национального центра научных исследований (CNRS), Университета Экс-Марсель и Французского ведомства по крови (EFS) просто хотели уточнить группы крови доисторических людей. Они проанализировали геномы одного денисовца, чьи кости обнаружили в Денисовой пещере (Денисова 3) и трех неандертальцев из Денисовой (Денисова 5), Чагырской пещер (Чагырская 8) и из пещеры Виндия в Хорватии (Виндия 33.19). Во всех четырех случаях речь шла о женщинах, живших 130-45 тысяч лет назад.
Выяснилось, что у алтайских неандерталок была вторая группа крови (по привычной нам классификации), у европейской — третья, у денисовской женщины — первая. Параллельно при исследовании Rh (резус-фактор) обнаружилось, что при беременности у этих доисторических людей был велик риск несовместимости плода. Как правило, это приводит к гемолитической болезни: так называемому резус-конфликту, который нередко губит ребенка в утробе или сразу после рождения.
© Stéphane Mazières (photos: Douka et al. / Mafessoni et al. / Prüfer et al. / Green et al.)На рисунке темно-синим цветом обозначено расселение неандертальцев, желтыми стрелками — выход представителей рода Homo из Африки и их расселение по другим континентам. Анализ групп крови указал на африканское происхождение евразийских неандертальцев и денисовцев. Кроме того, общую аллель — так называют варианты одного и того же гена, расположенные на одинаковых участках пары хромосом, — нашли у неандертальцев и древнего австралийца. Ученые предполагают, что это говорит о событиях смешения между различными популяциями и раннем расселении Homo sapiens через Аравийский полуостров в сторону Австралии и Океании. Исследователи считают, что отбор по соответствующим генам в популяциях древних людей, скорее всего, связан с давлением естественного отбора и приобретением устойчивости к некоторым инфекционным заболеваниям. В частности, у неандертальцев и денисовцев обнаружили особые аллели, которые придают устойчивость к норовирусной инфекции. Она считается причиной острого гастрита.
Расселение архаичной популяции
© Stéphane Mazières (photos: Douka et al. / Mafessoni et al. / Prüfer et al. / Green et al.)
На рисунке темно-синим цветом обозначено расселение неандертальцев, желтыми стрелками — выход представителей рода Homo из Африки и их расселение по другим континентам. Анализ групп крови указал на африканское происхождение евразийских неандертальцев и денисовцев. Кроме того, общую аллель — так называют варианты одного и того же гена, расположенные на одинаковых участках пары хромосом, — нашли у неандертальцев и древнего австралийца. Ученые предполагают, что это говорит о событиях смешения между различными популяциями и раннем расселении Homo sapiens через Аравийский полуостров в сторону Австралии и Океании. Исследователи считают, что отбор по соответствующим генам в популяциях древних людей, скорее всего, связан с давлением естественного отбора и приобретением устойчивости к некоторым инфекционным заболеваниям. В частности, у неандертальцев и денисовцев обнаружили особые аллели, которые придают устойчивость к норовирусной инфекции. Она считается причиной острого гастрита.
Кроме того, подтвердилось низкое генетическое разнообразие неандертальцев. Это связано с их географической изоляцией, вызванной климатическими изменениями.
Ученые предположили, что в сочетании с инбридингом — а неандертальцы практиковали близкородственные скрещивания — и конкуренцией с Homo sapiens эти два фактора и привели к полному исчезновению Homo neanderthalensis.

Просто не повезло

Исследователи из Эйндховенского технологического университета (Нидерланды) также считают, что неандертальцы вымерли сами по себе. Когда появились кроманьонцы, популяция Homo neanderthalensis была уже крайне мала.
Первые современные люди ни в чем не превосходили своих двоюродных братьев — ни интеллектуально, ни культурно. Те также применяли сложные каменные орудия труда, рисовали на стенах пещер, изготавливали музыкальные инструменты и раскрашенные ювелирные украшения.
Однако неандертальцев к тому времени насчитывалось максимум 70 тысяч. При этом из-за климатических колебаний они разделились на множество небольших групп, проживающих вдали друг от друга. С одной стороны, это способствовало близкородственным скрещиваниям, что не могло не сказаться на здоровье потомства. С другой, сработал так называемый эффект Олли. Суть в том, что настолько маленькие популяции не могут увеличиваться из-за ограниченного выбора партнеров для спаривания, недостатка людей для охоты, защиты еды от других животных и воспитания детей. В результате естественные колебания рождаемости и смертности, а также соотношение полов становятся фатальными.
Судя по всему, именно это с неандертальцами и произошло. По крайней мере, так показала компьютерная модель их эволюции на протяжении десяти тысяч лет.
Единственная возможная вина кроманьонцев, по мнению авторов работы, в том, что, прибыв в Европу, они еще сильнее изолировали группы неандертальцев. И те уже не выжили.
 
НаукакровьХорватияБлижний ВостокбиологияДНКнеандертальцыЗемляархеологиАрхеология
 
 
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