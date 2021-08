Реабилитация Homo sapiens. Ученые выяснили, кто истребил неандертальцев

© Stéphane Mazières (photos: Douka et al. / Mafessoni et al. / Prüfer et al. / Green et al.) На рисунке темно-синим цветом обозначено расселение неандертальцев, желтыми стрелками — выход представителей рода Homo из Африки и их расселение по другим континентам. Анализ групп крови указал на африканское происхождение евразийских неандертальцев и денисовцев. Кроме того, общую аллель — так называют варианты одного и того же гена, расположенные на одинаковых участках пары хромосом, — нашли у неандертальцев и древнего австралийца. Ученые предполагают, что это говорит о событиях смешения между различными популяциями и раннем расселении Homo sapiens через Аравийский полуостров в сторону Австралии и Океании. Исследователи считают, что отбор по соответствующим генам в популяциях древних людей, скорее всего, связан с давлением естественного отбора и приобретением устойчивости к некоторым инфекционным заболеваниям. В частности, у неандертальцев и денисовцев обнаружили особые аллели, которые придают устойчивость к норовирусной инфекции. Она считается причиной острого гастрита.