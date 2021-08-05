https://ria.ru/20210805/navodneniya-1744473839.html

Ученые спрогнозировали резкий рост числа наводнений по всему миру

Ученые спрогнозировали резкий рост числа наводнений по всему миру - РИА Новости, 05.08.2021

Ученые спрогнозировали резкий рост числа наводнений по всему миру

С начала XXI века число людей, которых затронули наводнения, выросло на 24 процента — в десять раз больше, чем прогнозировали ученые, пишет журнал Nature. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:43

2021-08-05T11:43

2021-08-05T15:45

в мире

ближний восток

латинская америка

юго-восточная азия

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Мировое население ожидает резкий рост числа наводнений

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С начала XXI века число людей, которых затронули наводнения, выросло на 24 процента — в десять раз больше, чем прогнозировали ученые, пишет журнал Nature.Новое исследование провели специалисты из компании Cloud to Street. По результатам спутниковых наблюдений они установили, что рост населения в районах с высоким риском подтопления вызван экономическим развитием этих территорий.По их данным, с 2000 по 2018 год наводнения затронули во всем мире 2,23 миллиона квадратных километров, от чего пострадали от 255 до 290 миллионов человек. При этом почти 90 процентов наводнений приходятся на страны Южной и Юго-Восточной Азии, особенно бассейны таких крупных рек, как Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг. Кроме того, спутниковые данные свидетельствуют об увеличении зоны затоплений в южной части Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары.По данным Cloud to Street, из-за климатических и демографических изменений к 2030 году наводнения затронут население еще 25 стран.

https://ria.ru/20210729/navodneniya-1743437514.html

ближний восток

латинская америка

юго-восточная азия

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в мире, ближний восток, латинская америка, юго-восточная азия