Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/navodneniya-1744473839.html
Ученые спрогнозировали резкий рост числа наводнений по всему миру
Ученые спрогнозировали резкий рост числа наводнений по всему миру - РИА Новости, 05.08.2021
Ученые спрогнозировали резкий рост числа наводнений по всему миру
С начала XXI века число людей, которых затронули наводнения, выросло на 24 процента — в десять раз больше, чем прогнозировали ученые, пишет журнал Nature. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:43
2021-08-05T15:45
в мире
ближний восток
латинская америка
юго-восточная азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Мировое население ожидает резкий рост числа наводнений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741831631_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_d7efd2ed51daa1a35ee2f0a9f18fb477.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С начала XXI века число людей, которых затронули наводнения, выросло на 24 процента — в десять раз больше, чем прогнозировали ученые, пишет журнал Nature.Новое исследование провели специалисты из компании Cloud to Street. По результатам спутниковых наблюдений они установили, что рост населения в районах с высоким риском подтопления вызван экономическим развитием этих территорий.По их данным, с 2000 по 2018 год наводнения затронули во всем мире 2,23 миллиона квадратных километров, от чего пострадали от 255 до 290 миллионов человек. При этом почти 90 процентов наводнений приходятся на страны Южной и Юго-Восточной Азии, особенно бассейны таких крупных рек, как Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг. Кроме того, спутниковые данные свидетельствуют об увеличении зоны затоплений в южной части Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары.По данным Cloud to Street, из-за климатических и демографических изменений к 2030 году наводнения затронут население еще 25 стран.
https://ria.ru/20210729/navodneniya-1743437514.html
ближний восток
латинская америка
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741831631_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fda1b37d6b48e1c8a1cd6cd6bbe77f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, ближний восток, латинская америка, юго-восточная азия
11:43 05.08.2021 (обновлено: 15:45 05.08.2021)
 
Ученые спрогнозировали резкий рост числа наводнений по всему миру

Специалисты из компании Cloud to Street спрогнозировали резкий рост числа наводнений по всему миру

© AP Photo / Valentin BianchiЛюди плывут на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, провинция Льеж, Бельгия
Люди плывут на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, провинция Льеж, Бельгия - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AP Photo / Valentin Bianchi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С начала XXI века число людей, которых затронули наводнения, выросло на 24 процента — в десять раз больше, чем прогнозировали ученые, пишет журнал Nature.
Новое исследование провели специалисты из компании Cloud to Street. По результатам спутниковых наблюдений они установили, что рост населения в районах с высоким риском подтопления вызван экономическим развитием этих территорий.

"У уязвимых групп населения часто нет другого выбора, кроме как селиться в зонах затопления", — пояснили эксперты.

По их данным, с 2000 по 2018 год наводнения затронули во всем мире 2,23 миллиона квадратных километров, от чего пострадали от 255 до 290 миллионов человек. При этом почти 90 процентов наводнений приходятся на страны Южной и Юго-Восточной Азии, особенно бассейны таких крупных рек, как Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг. Кроме того, спутниковые данные свидетельствуют об увеличении зоны затоплений в южной части Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары.
По данным Cloud to Street, из-за климатических и демографических изменений к 2030 году наводнения затронут население еще 25 стран.
Последствия наводнения в Индии - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 14:17
Крупные наводнения в мире в 2016-2021 годах
 
В миреБлижний ВостокЛатинская АмерикаЮго-Восточная Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния