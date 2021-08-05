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Республика Татарстан
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Татарстан получил 11,5 миллиарда рублей на работы по нацпроектам
Татарстан получил 11,5 миллиарда рублей на работы по нацпроектам - РИА Новости, 05.08.2021
Татарстан получил 11,5 миллиарда рублей на работы по нацпроектам
Татарстан в 2021 году направил на строительство, ремонт и благоустройство объектов в рамках шести нацпроектов почти 11,5 миллиарда рублей, сообщил первый... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:32
2021-08-05T18:32
республика татарстан
общество
казань
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Татарстан в 2021 году направил на строительство, ремонт и благоустройство объектов в рамках шести нацпроектов почти 11,5 миллиарда рублей, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов."В текущем году мы реализуем шесть национальных проектов. Всего капитально ремонтируются, строятся 95 объектов и 3,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья, которые будут расселены. В целом в этом году на эти цели почти 11,5 миллиарда рублей в рамках национальных проектов направлено", - сказал Фролов.По информации замминистра, республика участвует в реализации 12 федеральных программ шести национальных проектов. Так, по проекту "Жилье и городская среда" запланировано благоустройство 65 объектов на сумму 3,3 миллиарда рублей. В частности, на программу "Стимул", реализуемую в рамках данного проекта, будет направлено 5,8 миллиарда рублей на строительство семи объектов: школ, детских садов, нескольких объектов инженерных сетей.В рамках проекта "Комфортная городская среда", по словам Фролова, в этом году работы ведутся на 49 общественных пространствах на сумму 1,5 миллиарда рублей, по всем объектам контракты заключены, все целевые показатели в рамках нацпроекта выполняются.Фролов сообщил, что по программе расселения аварийного жилья, которая реализуется преимущественно в Казани, в течение двух месяцев планируется расселить 100 аварийных квартир. Общая площадь расселяемого жилья – 3,8 тысячи квадратных метров. Сейчас формируется заявка на следующий этап расселения. Далее, по его словам, очередь за муниципальными районами. Всего в республике необходимо ликвидировать почти 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья – в Казани, Агрызском, Арском, Актанышском, Балтасинском, Елабужском, Зеленодольском, Кукморском, Мензелинском, Сабинском и Чистопольском районах.Особое внимание уделяется региональной программе "Чистая вода" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", в рамках которой этом году в поселке Васильево Зеленодольского района республики строится станция водоподготовки. На строительство из республиканского и федерального бюджетов выделено более 139 миллионов рублей. Благодаря новой станции в дома жителей поселка начнет поступать вода, соответствующая всем требованиям Роспотребнадзора.
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общество, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
18:32 05.08.2021
 
Татарстан получил 11,5 миллиарда рублей на работы по нацпроектам

Замминистра строительства Фролов: Татарстан получил 11,5 миллиарда рублей на работы по нацпроектам

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Татарстан в 2021 году направил на строительство, ремонт и благоустройство объектов в рамках шести нацпроектов почти 11,5 миллиарда рублей, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.
"В текущем году мы реализуем шесть национальных проектов. Всего капитально ремонтируются, строятся 95 объектов и 3,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья, которые будут расселены. В целом в этом году на эти цели почти 11,5 миллиарда рублей в рамках национальных проектов направлено", - сказал Фролов.
По информации замминистра, республика участвует в реализации 12 федеральных программ шести национальных проектов. Так, по проекту "Жилье и городская среда" запланировано благоустройство 65 объектов на сумму 3,3 миллиарда рублей. В частности, на программу "Стимул", реализуемую в рамках данного проекта, будет направлено 5,8 миллиарда рублей на строительство семи объектов: школ, детских садов, нескольких объектов инженерных сетей.
В рамках проекта "Комфортная городская среда", по словам Фролова, в этом году работы ведутся на 49 общественных пространствах на сумму 1,5 миллиарда рублей, по всем объектам контракты заключены, все целевые показатели в рамках нацпроекта выполняются.
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Фролов сообщил, что по программе расселения аварийного жилья, которая реализуется преимущественно в Казани, в течение двух месяцев планируется расселить 100 аварийных квартир. Общая площадь расселяемого жилья – 3,8 тысячи квадратных метров. Сейчас формируется заявка на следующий этап расселения. Далее, по его словам, очередь за муниципальными районами. Всего в республике необходимо ликвидировать почти 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья – в Казани, Агрызском, Арском, Актанышском, Балтасинском, Елабужском, Зеленодольском, Кукморском, Мензелинском, Сабинском и Чистопольском районах.
Особое внимание уделяется региональной программе "Чистая вода" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", в рамках которой этом году в поселке Васильево Зеленодольского района республики строится станция водоподготовки. На строительство из республиканского и федерального бюджетов выделено более 139 миллионов рублей. Благодаря новой станции в дома жителей поселка начнет поступать вода, соответствующая всем требованиям Роспотребнадзора.
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Республика ТатарстанОбществоКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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