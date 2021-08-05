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В Казани пациент наркодиспансера напал с ложкой на охранника
В Казани пациент наркодиспансера напал с ложкой на охранника - РИА Новости, 05.08.2021
В Казани пациент наркодиспансера напал с ложкой на охранника
Полицейские устанавливают обстоятельства нападения пациента на охранника в одном из медучреждений Казани, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:48
2021-08-05T15:48
2021-08-05T18:24
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства нападения пациента на охранника в одном из медучреждений Казани, сообщает МВД по Татарстану.На месте полицейские задержали мужчину 1983 года рождения. Было установлено, что он, используя ручку металлической ложки, поцарапал область шеи сотрудника частной охранной организации, который несет службу в медучреждении.В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.Как уточнили в Минздраве Татарстана, инцидент произошел в республиканском наркологическом диспансере: пациент стационарного отделения попытался покинуть лечебное учреждение.
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происшествия, казань
15:48 05.08.2021 (обновлено: 18:24 05.08.2021)
В Казани пациент наркодиспансера напал с ложкой на охранника
Полицейские в Казани задержали пациента наркодиспансера, напавшего с ложкой на охранника
КАЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости.
Полицейские устанавливают обстоятельства нападения пациента на охранника в одном из медучреждений Казани
, сообщает МВД по Татарстану.
"В отдел полиции "Гвардейский" 5 августа поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения закрытого типа. Они пояснили, что один из пациентов напал на охранника и ранил его", — говорится в сообщении.
На месте полицейские задержали мужчину 1983 года рождения. Было установлено, что он, используя ручку металлической ложки, поцарапал область шеи сотрудника частной охранной организации, который несет службу в медучреждении.
В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как уточнили в Минздраве Татарстана, инцидент произошел в республиканском наркологическом диспансере: пациент стационарного отделения попытался покинуть лечебное учреждение.