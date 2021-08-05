https://ria.ru/20210805/napadenie-1744523125.html

В Казани пациент наркодиспансера напал с ложкой на охранника

В Казани пациент наркодиспансера напал с ложкой на охранника - РИА Новости, 05.08.2021

В Казани пациент наркодиспансера напал с ложкой на охранника

Полицейские устанавливают обстоятельства нападения пациента на охранника в одном из медучреждений Казани, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:48

2021-08-05T15:48

2021-08-05T18:24

происшествия

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КАЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства нападения пациента на охранника в одном из медучреждений Казани, сообщает МВД по Татарстану.На месте полицейские задержали мужчину 1983 года рождения. Было установлено, что он, используя ручку металлической ложки, поцарапал область шеи сотрудника частной охранной организации, который несет службу в медучреждении.В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.Как уточнили в Минздраве Татарстана, инцидент произошел в республиканском наркологическом диспансере: пациент стационарного отделения попытался покинуть лечебное учреждение.

https://ria.ru/20210610/delo-1736395896.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань