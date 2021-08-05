15:41 05.08.2021 (обновлено: 15:51 05.08.2021)
МИД прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
Замдиректора департамента информации МИД Бикантов: оценки ОБСЕ по выборам в ГД не будут учитывать
Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Если решение БДИПЧ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, сказал РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.
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"Выражаем сожаление в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ отказаться от направления в Российскую Федерацию миссии по наблюдению за выборами. Откровенно разочаровывает де-факто пренебрежительное отношение бюро к нашим усилиям по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - заявил Бикантов на брифинге.
При этом он подчеркнул, что решение об ограничении числа наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации не дискриминирует БДИПЧ, именно им была предоставлена возможность направить самую большую по численности наблюдательную миссию.
"Ввиду того, что БДИПЧ ОБСЕ самоустранилась от участия в наблюдении за выборами депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ в сентябре текущего года, дальнейшие заявления, оценки или комментарии бюро, касающиеся организации голосования на этих выборах и избирательного процесса в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет", - заявил Бикантов в четверг на брифинге.
По его словам, в РФ уверены, что квоту БДИПЧ займут другие иностранные наблюдатели.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.