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МИД прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

МИД прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2021

МИД прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

Россия сожалеет, что БДИПЧ ОБСЕ отказались направить наблюдателей на Думские выборы, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:41

2021-08-05T15:41

2021-08-05T15:51

в мире

москва

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

выборы в государственную думу

мария захарова

обсе

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия сожалеет, что БДИПЧ ОБСЕ отказались направить наблюдателей на Думские выборы, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Если решение БДИПЧ окончательно, квоту распределят среди желающих приехать, сказал РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев."Выражаем сожаление в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ отказаться от направления в Российскую Федерацию миссии по наблюдению за выборами. Откровенно разочаровывает де-факто пренебрежительное отношение бюро к нашим усилиям по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - заявил Бикантов на брифинге.При этом он подчеркнул, что решение об ограничении числа наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации не дискриминирует БДИПЧ, именно им была предоставлена возможность направить самую большую по численности наблюдательную миссию.По его словам, в РФ уверены, что квоту БДИПЧ займут другие иностранные наблюдатели.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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