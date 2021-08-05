https://ria.ru/20210805/murmansk-1744561055.html

Памятник летчикам морской авиации восстановят в мурманской школе

Памятник летчикам морской авиации восстановят в мурманской школе - РИА Новости, 05.08.2021

Памятник летчикам морской авиации восстановят в мурманской школе

Работы по восстановлению памятника-самолёта Як-38, расположенного на территории школы №57 Мурманска, планируется провести в ближайшее время, сообщила... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:10

2021-08-05T18:10

2021-08-05T18:10

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МУРМАНСК, 5 авг - РИА Новости. Работы по восстановлению памятника-самолёта Як-38, расположенного на территории школы №57 Мурманска, планируется провести в ближайшее время, сообщила пресс-служба мэрии города в среду.Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев проверил, как идёт подготовка в школе № 57 к новому учебному году."Здесь ремонтируют пол и стены в спортивном зале. Также будут проведены работы по восстановлению памятника-самолёта Як-38, расположенного на территории школы", - говорится в сообщении.Школа носит имя Героя России Тимура Автандиловича Апакидзе. Она отличается тем, что в ней получают образование не только юные мурманчане, но и взрослые, здесь открыты вечерние классы. "К реставрации памятного знака летчикам морской авиации мы готовились очень основательно. Работы начаты, существует комплексная программа по обновлению этого памятника. Он будет покрашен специальной краской, площадку выложат новыми плитами, кроме этого благоустроим газон", - сказал Белошеев, которого цитирует пресс-служба.В 2002 году за большую работу в области военно-патриотического воспитания школе присвоено имя Героя России, военного летчика, генерал-майора Тимура Автандиловича Апакидзе. В том же году открылся школьный музей "История морской авиации". Это единственный школьный музей такого направления в Мурманской области."Сейчас переговорив с руководством школы и комитетом по образованию администрации города Мурманска, мы решили заменить памятную мемориальную доску. Надо отметить, что на территории этого учебного заведения установлен также бюст героя — работа нашего мурманского скульптора Александра Геннадьевича Арсентьева", - рассказал Белошеев.

https://ria.ru/20210730/kabel-1743646371.html

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общество, мурманская область, мурманск, россия