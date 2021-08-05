https://ria.ru/20210805/moshenniki-1744472043.html

В Новосибирске задержали мошенников, представлявшихся сотрудниками банков

В Новосибирске задержали мошенников, представлявшихся сотрудниками банков - РИА Новости, 05.08.2021

В Новосибирске задержали мошенников, представлявшихся сотрудниками банков

Полицейские в Новосибирске задержали мошенников, которые представлялись сотрудниками банков и предлагали оформить займы, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:36

2021-08-05T11:36

2021-08-05T11:36

происшествия

новосибирск

ирина волк

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали мошенников, которые представлялись сотрудниками банков и предлагали оформить займы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Задержаны руководители и сотрудники нелегального колл-центра, которые подозреваются в совершении серии мошенничеств под предлогом выдачи кредитов", - сообщила Волк.По версии следствия, 35-летний житель Новосибирска организовал группу из 10 человек. Ее участники искали в интернете людей, которые хотели получить денежные займы по выгодным условиям, но не могли сделать это в банках из-за плохой кредитной истории. Мошенники звонили им, представлялись сотрудниками разных банков и предлагали оформить получение денег со ставков 10% в год. Согласившихся она убеждали оплатить страховки и обязательные взносы, курьерскую доставку денег."Плату за эти услуги требовали перечислить на счета банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц и находились в распоряжении аферистов. После поступления средств общение с потерпевшими прекращалось", - отметила Волк.Она добавила, что в в двух арендованных квартирах, которые использовались как колл-центры, прошли обыски. Там нашли деньги, банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны, которые подозреваемые попытались выбросить из окна. Также правоохранители обнаружили инструкции по воздействию на потенциальных клиентов.Организатору группы предъявили обвинение в мошенничестве в составе организованной преступной группы, он арестован. Двоим активным участникам группы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а остальным – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке."В настоящее время в материалах дела содержится информация о десяти потерпевших из разных регионов России, которые перевели на счета аферистов более 200 тысяч рублей. Оперативниками и следователями ведется работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности", - заключила Волк.

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https://ria.ru/20210625/moshenniki-1738531554.html

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирск, ирина волк, россия