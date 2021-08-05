https://ria.ru/20210805/morozhenoe-1744545521.html

В Ярославской области открылась фабрика по производству мороженого

В Ярославской области открылась фабрика по производству мороженого - РИА Новости, 05.08.2021

В Ярославской области открылась фабрика по производству мороженого

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в открытии фабрики по производству мороженого "Айсберри" на территории опережающего развития (ТОР) РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:11

2021-08-05T17:11

2021-08-05T17:58

ярославская область

экономика

рыбинск

ярославская область

тутаев

дмитрий миронов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в открытии фабрики по производству мороженого "Айсберри" на территории опережающего развития (ТОР) Тутаев, объем инвестиций в проект составил 2,2 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.На церемонии глава региона рассказал, что соглашение с компанией "Айсберри" о реализации инвестпроекта было подписано правительством региона на агропромышленной выставке "Золотая осень" в октябре 2019 года."Сейчас предприятие готово выпускать до 3 тысяч тонн продукции в месяц, создано порядка 500 новых рабочих мест. В дальнейшем объемы производства нарастят до 7 тысяч тонн, и штаты будут увеличены вдвое. Планируем, что при выходе на полную мощность, который запланирован на первый квартал 2022 года, предприятие станет крупнейшим в России", - цитирует Миронова пресс-служба областного правительства. Первую партию мороженого по просьбе главы региона отправили в детский дом "Волжский" в Рыбинск.Глава региона уточнил, что компания "Айсберри" вложила в строительство и оборудование предприятия 2,2 миллиарда рублей. Гендиректор предприятия Роман Лола отметил, что важную роль при выборе площадки сыграл тот факт, что в регионе областным правительством на высоком уровне организована работа с инвесторами, а также действующие на территории ТОР меры господдержки.Правительство области полагает, что введение фабрики в строй открывает хорошие перспективы для ярославских молокопроизводителей. Они смогут рассчитывать на гарантированный сбыт своей продукции."Увеличение конкуренции на рынке мороженого будет способствовать сохранению традиционно высокого качества продукции. В 2020 году в Ярославской области произведено 1530 тонн этого вида товара, что составляет 163% к уровню 2019 года. При выходе фабрики "Айсберри" в Тутаеве на проектную мощность в области планируется увеличение объемов производства до 85 тысяч тонн в год", - говорится в сообщении.Кроме производственных цехов на фабрике в рамках региональной программы развития туризма будет работать медийно-развлекательный комплекс "Музей отечественного мороженого", посвященный истории, технологиям и перспективам отрасли. Посетители смогут увидеть процесс создания сладкого лакомства.

https://ria.ru/20210804/yaroslavl-1744379953.html

https://ria.ru/20210729/bezrabotitsa-1743508694.html

рыбинск

ярославская область

тутаев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рыбинск, ярославская область, тутаев, дмитрий миронов