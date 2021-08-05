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Религия
https://ria.ru/20210805/monastyr-1744505217.html
Монастырь в Крыму пострадал после сильного ливня
Монастырь в Крыму пострадал после сильного ливня - РИА Новости, 05.08.2021
Монастырь в Крыму пострадал после сильного ливня
Косьмо-Дамиановский мужской монастырь в Алуште пострадал от селя, который снес несколько хозяйственных построек, под угрозой разрушения остаются храм и братский РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:26
2021-08-05T14:29
религия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алушта
религия
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Косьмо-Дамиановский мужской монастырь в Алуште пострадал от селя, который снес несколько хозяйственных построек, под угрозой разрушения остаются храм и братский корпус, сообщил РИА Новости помощник наместника обители архимандрита Илариона Игорь Гончаренко."Монастырь находится в горах – 850 метров над уровнем моря, в Крымском национальном заповеднике. Вчера прошел сильный дождь, и три речки поменяли русло, пошли в нашу сторону. Сошел сель, вода и грязь снесли несколько хозяйственных построек – уголь, дрова, продукты – смыло. Сейчас река подмывает фундамент храма Иерусалимской иконы Божией матери, братский корпус и трапезную. Если не принять меры, они тоже могут разрушится", - сказал Гончаренко.По его словам, накануне в монастыре вызвали МЧС, обратились к республиканскому руководству."Только сегодня утром администрация заповедника прислала лесников – они помогли, мы своими силами перенаправили одну реку, но еще надо перенаправить русла других рек, для этого нужна тяжелая техника – вывозить землю и грязь, очищать русла. Ждем помощи от правительства региона, сами монахи это сделать не смогут", - заключил собеседник агентства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алушта, религия
14:26 05.08.2021 (обновлено: 14:29 05.08.2021)
 

Монастырь в Крыму пострадал после сильного ливня

© Фото : МЧС Республики УзбекистанСель в городе Зарафшан Навоийской области Узбекистана
Сель в городе Зарафшан Навоийской области Узбекистана - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : МЧС Республики Узбекистан
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Косьмо-Дамиановский мужской монастырь в Алуште пострадал от селя, который снес несколько хозяйственных построек, под угрозой разрушения остаются храм и братский корпус, сообщил РИА Новости помощник наместника обители архимандрита Илариона Игорь Гончаренко.
"Монастырь находится в горах – 850 метров над уровнем моря, в Крымском национальном заповеднике. Вчера прошел сильный дождь, и три речки поменяли русло, пошли в нашу сторону. Сошел сель, вода и грязь снесли несколько хозяйственных построек – уголь, дрова, продукты – смыло. Сейчас река подмывает фундамент храма Иерусалимской иконы Божией матери, братский корпус и трапезную. Если не принять меры, они тоже могут разрушится", - сказал Гончаренко.
По его словам, накануне в монастыре вызвали МЧС, обратились к республиканскому руководству.
"Только сегодня утром администрация заповедника прислала лесников – они помогли, мы своими силами перенаправили одну реку, но еще надо перенаправить русла других рек, для этого нужна тяжелая техника – вывозить землю и грязь, очищать русла. Ждем помощи от правительства региона, сами монахи это сделать не смогут", - заключил собеседник агентства.
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РелигияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АлуштаРелигия
 
 
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