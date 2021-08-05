https://ria.ru/20210805/monastyr-1744505217.html

Монастырь в Крыму пострадал после сильного ливня

Монастырь в Крыму пострадал после сильного ливня - РИА Новости, 05.08.2021

Монастырь в Крыму пострадал после сильного ливня

Косьмо-Дамиановский мужской монастырь в Алуште пострадал от селя, который снес несколько хозяйственных построек, под угрозой разрушения остаются храм и братский РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:26

2021-08-05T14:26

2021-08-05T14:29

религия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алушта

религия

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Косьмо-Дамиановский мужской монастырь в Алуште пострадал от селя, который снес несколько хозяйственных построек, под угрозой разрушения остаются храм и братский корпус, сообщил РИА Новости помощник наместника обители архимандрита Илариона Игорь Гончаренко."Монастырь находится в горах – 850 метров над уровнем моря, в Крымском национальном заповеднике. Вчера прошел сильный дождь, и три речки поменяли русло, пошли в нашу сторону. Сошел сель, вода и грязь снесли несколько хозяйственных построек – уголь, дрова, продукты – смыло. Сейчас река подмывает фундамент храма Иерусалимской иконы Божией матери, братский корпус и трапезную. Если не принять меры, они тоже могут разрушится", - сказал Гончаренко.По его словам, накануне в монастыре вызвали МЧС, обратились к республиканскому руководству."Только сегодня утром администрация заповедника прислала лесников – они помогли, мы своими силами перенаправили одну реку, но еще надо перенаправить русла других рек, для этого нужна тяжелая техника – вывозить землю и грязь, очищать русла. Ждем помощи от правительства региона, сами монахи это сделать не смогут", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201114/kiziltash-1584613241.html

алушта

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алушта, религия