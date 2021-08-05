https://ria.ru/20210805/makhachkala-1744598774.html

В Махачкале три человека получили ножевые ранения во время драки

В Махачкале три человека получили ножевые ранения во время драки - РИА Новости, 06.08.2021

В Махачкале три человека получили ножевые ранения во время драки

Три человека получили ножевые ранения во время драки на центральной площади Махачкалы, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-05T23:59

2021-08-05T23:59

2021-08-06T00:11

происшествия

махачкала

мвд по республике дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 6 авг – РИА Новости. Три человека получили ножевые ранения во время драки на центральной площади Махачкалы, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД Дагестана.В ведомстве уточнили, что в драке участвовали еще трое, их разыскивает полиция.

https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744540363.html

махачкала

россия

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происшествия, махачкала, мвд по республике дагестан, россия