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В Махачкале три человека получили ножевые ранения во время драки
В Махачкале три человека получили ножевые ранения во время драки - РИА Новости, 06.08.2021
В Махачкале три человека получили ножевые ранения во время драки
Три человека получили ножевые ранения во время драки на центральной площади Махачкалы, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-05T23:59
2021-08-05T23:59
2021-08-06T00:11
происшествия
махачкала
мвд по республике дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 6 авг – РИА Новости. Три человека получили ножевые ранения во время драки на центральной площади Махачкалы, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД Дагестана.В ведомстве уточнили, что в драке участвовали еще трое, их разыскивает полиция.
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происшествия, махачкала, мвд по республике дагестан, россия
23:59 05.08.2021 (обновлено: 00:11 06.08.2021)
В Махачкале три человека получили ножевые ранения во время драки
В Махачкале три человека получили ножевые ранения во время драки на центральной площади