https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html

Лукашенко назвал власти Литвы мерзавцами

Лукашенко назвал власти Литвы мерзавцами - РИА Новости, 05.08.2021

Лукашенко назвал власти Литвы мерзавцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "мерзавцами" представителей власти Литвы, которые выдворяют мигрантов со своей территории, подчеркивая, что... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:37

2021-08-05T12:37

2021-08-05T21:32

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александр лукашенко

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "мерзавцами" представителей власти Литвы, которые выдворяют мигрантов со своей территории, подчеркивая, что ситуация с нелегалами стала для Запада новым методом давления на белорусское государство.По словам Лукашенко, которые приводит агентство Sputnik Беларусь, последние события на западных границах Белоруссии, прежде всего с Литвой и даже Польшей, по меньшей мере настораживают.Как пишет Sputnik Беларусь, Лукашенко привел пример подобных угроз. Одна из них заключается в том, что якобы нелегальных мигрантов будут концентрировать в официальных пунктах пропуска. "Между, допустим, Литвой и Беларусью. Это уже по несколько сот и, может, тысяча человек. И под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси", - сказал президент.Президент на этот счет отметил, что такие действия сопредельной стороны, если это произойдет, будут грозить конфликтом, ведь пограничники по закону должны защищать границу и не допускать ее нарушения. "Поэтому складывается очень опасная, прямо скажем, обстановка. Но сказать, что мы не предвидели это и не предполагали, будет неправильно. Поэтому мы в свое время, и я прежде всего, вас ориентировал на то, чтобы вы были очень внимательны в этом плане к нашим "друзьям-товарищам" - соседям, особенно на Западе", - заявил Лукашенко.Как добавляет агентство, в связи с этим глава государства попросил госсекретаря Совбеза, которому было поручено обобщить материалы, высказать свою позицию о том, что происходит на западном направлении. У руководителя Госпогранкомитета президент поинтересовался его точкой зрения, как реагировать в данном случае. "То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, - ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы. И здесь величайшая ответственность прежде всего, Анатолий Петрович (председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. - ред.), на вас", - сказал белорусский лидер.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". В ГПК Белоруссии в последнее время констатируют насильственное выдворение мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них имеют телесные повреждения.

https://ria.ru/20210803/adomenas-1744238079.html

https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html

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"Мерзавцы полные": Лукашенко высказался о литовских властях Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в Минске во время совещания по вопросам ситуации в приграничной зоне назвал литовские власти мерзавцами, отметив, что "они приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить". 2021-08-05T12:37 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, в мире, безопасность, литва, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко