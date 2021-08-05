https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html
Лукашенко назвал власти Литвы мерзавцами
Лукашенко назвал власти Литвы мерзавцами - РИА Новости, 05.08.2021
Лукашенко назвал власти Литвы мерзавцами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "мерзавцами" представителей власти Литвы, которые выдворяют мигрантов со своей территории, подчеркивая, что... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:37
2021-08-05T12:37
2021-08-05T21:32
политика
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минск
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "мерзавцами" представителей власти Литвы, которые выдворяют мигрантов со своей территории, подчеркивая, что ситуация с нелегалами стала для Запада новым методом давления на белорусское государство.По словам Лукашенко, которые приводит агентство Sputnik Беларусь, последние события на западных границах Белоруссии, прежде всего с Литвой и даже Польшей, по меньшей мере настораживают.Как пишет Sputnik Беларусь, Лукашенко привел пример подобных угроз. Одна из них заключается в том, что якобы нелегальных мигрантов будут концентрировать в официальных пунктах пропуска. "Между, допустим, Литвой и Беларусью. Это уже по несколько сот и, может, тысяча человек. И под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси", - сказал президент.Президент на этот счет отметил, что такие действия сопредельной стороны, если это произойдет, будут грозить конфликтом, ведь пограничники по закону должны защищать границу и не допускать ее нарушения. "Поэтому складывается очень опасная, прямо скажем, обстановка. Но сказать, что мы не предвидели это и не предполагали, будет неправильно. Поэтому мы в свое время, и я прежде всего, вас ориентировал на то, чтобы вы были очень внимательны в этом плане к нашим "друзьям-товарищам" - соседям, особенно на Западе", - заявил Лукашенко.Как добавляет агентство, в связи с этим глава государства попросил госсекретаря Совбеза, которому было поручено обобщить материалы, высказать свою позицию о том, что происходит на западном направлении. У руководителя Госпогранкомитета президент поинтересовался его точкой зрения, как реагировать в данном случае. "То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, - ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы. И здесь величайшая ответственность прежде всего, Анатолий Петрович (председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. - ред.), на вас", - сказал белорусский лидер.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". В ГПК Белоруссии в последнее время констатируют насильственное выдворение мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них имеют телесные повреждения.
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"Мерзавцы полные": Лукашенко высказался о литовских властях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в Минске во время совещания по вопросам ситуации в приграничной зоне назвал литовские власти мерзавцами, отметив, что "они приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить".
2021-08-05T12:37
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политика, в мире, безопасность, литва, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко
12:37 05.08.2021 (обновлено: 21:32 05.08.2021)
Лукашенко назвал власти Литвы мерзавцами
Президент Белоруссии Лукашенко назвал представителей власти Литвы, выдворяющих мигрантов, мерзавцами
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
назвал "мерзавцами" представителей власти Литвы
, которые выдворяют мигрантов со своей территории, подчеркивая, что ситуация с нелегалами стала для Запада новым методом давления на белорусское государство.
По словам Лукашенко, которые приводит агентство Sputnik Беларусь
, последние события на западных границах Белоруссии
, прежде всего с Литвой и даже Польшей
, по меньшей мере настораживают.
"Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике - шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз", - приводит агентство слова главы государства с совещания по вопросам ситуации на границе.
Как пишет Sputnik Беларусь, Лукашенко привел пример подобных угроз. Одна из них заключается в том, что якобы нелегальных мигрантов будут концентрировать в официальных пунктах пропуска. "Между, допустим, Литвой и Беларусью. Это уже по несколько сот и, может, тысяча человек. И под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси", - сказал президент.
Президент на этот счет отметил, что такие действия сопредельной стороны, если это произойдет, будут грозить конфликтом, ведь пограничники по закону должны защищать границу и не допускать ее нарушения. "Поэтому складывается очень опасная, прямо скажем, обстановка. Но сказать, что мы не предвидели это и не предполагали, будет неправильно. Поэтому мы в свое время, и я прежде всего, вас ориентировал на то, чтобы вы были очень внимательны в этом плане к нашим "друзьям-товарищам" - соседям, особенно на Западе", - заявил Лукашенко.
Как добавляет агентство, в связи с этим глава государства попросил госсекретаря Совбеза, которому было поручено обобщить материалы, высказать свою позицию о том, что происходит на западном направлении. У руководителя Госпогранкомитета президент поинтересовался его точкой зрения, как реагировать в данном случае. "То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, - ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы. И здесь величайшая ответственность прежде всего, Анатолий Петрович (председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. - ред.), на вас", - сказал белорусский лидер.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска
на это нет "ни денег, ни сил". В ГПК Белоруссии в последнее время констатируют насильственное выдворение мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них имеют телесные повреждения.