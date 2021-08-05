https://ria.ru/20210805/liviya-1744595776.html

Власти Ливии выяснят, почему вместо спортсменов в Рим улетел сын депутата

Власти Ливии выяснят, почему вместо спортсменов в Рим улетел сын депутата - РИА Новости, 05.08.2021

Власти Ливии выяснят, почему вместо спортсменов в Рим улетел сын депутата

Премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба поручил министру здравоохранения провести проверку в связи с тем, что вместо двоих заболевших малярией спортсменов в... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T23:13

2021-08-05T23:13

2021-08-05T23:13

в мире

африка

рим

ливия

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КАИР, 5 авг – РИА Новости. Премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба поручил министру здравоохранения провести проверку в связи с тем, что вместо двоих заболевших малярией спортсменов в Рим улетели двое граждан на медицинском самолете."Премьер-министр Абдельхамид Дбейба поручил министру здравоохранения расследовать инцидент, когда двоим игрокам национальной сборной по мини-футболу запретили подняться на борт самолета, следовавшего в Рим для лечения игроков, а вместо этого в Рим улетели два других человека", - сообщил правительственный портал Hakomitna.Члены сборной заразились малярией во время поездки в Нигерию, где участвовали в матчах чемпионата Африки. Один из игроков – Айман ан-Накриш – скончался в результате заболевания. Самолет с заболевшими участниками сборной вылетел из Триполи в Рим во вторник, однако двоих игроков не пустили на борт.Служба санитарной авиации заявила, что у одного из игроков обнаружился коронавирус, а у второго не было необходимого "разрешения", сообщает портал al-Wasat.При этом по данным источников канала Libya al-Hadath, вместо двоих игроков в Рим вылетели сын депутата ливийского парламента Салим Канан и его друг Рафи Байю, которые малярией не больны.Генпрокурор Ливии ас-Садик ас-Сур приказал в четверг задержать главу Федерации Ливии по мини-футболу на время расследования ситуации со сборной.Игрок сборной Уиссам аль-Хигази, которого высадили из самолета, сообщил порталу Erem News, что никто из игроков перед вылетом в Нигерию не получал никаких прививок, в том числе от малярии, а из врачей в сопровождении был только спортивный доктор.

https://ria.ru/20201205/chinovniki-1587751114.html

африка

рим

ливия

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в мире, африка, рим, ливия