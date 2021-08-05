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Власти Ливии выяснят, почему вместо спортсменов в Рим улетел сын депутата
Власти Ливии выяснят, почему вместо спортсменов в Рим улетел сын депутата - РИА Новости, 05.08.2021
Власти Ливии выяснят, почему вместо спортсменов в Рим улетел сын депутата
Премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба поручил министру здравоохранения провести проверку в связи с тем, что вместо двоих заболевших малярией спортсменов в... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T23:13
2021-08-05T23:13
в мире
африка
рим
ливия
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КАИР, 5 авг – РИА Новости. Премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба поручил министру здравоохранения провести проверку в связи с тем, что вместо двоих заболевших малярией спортсменов в Рим улетели двое граждан на медицинском самолете."Премьер-министр Абдельхамид Дбейба поручил министру здравоохранения расследовать инцидент, когда двоим игрокам национальной сборной по мини-футболу запретили подняться на борт самолета, следовавшего в Рим для лечения игроков, а вместо этого в Рим улетели два других человека", - сообщил правительственный портал Hakomitna.Члены сборной заразились малярией во время поездки в Нигерию, где участвовали в матчах чемпионата Африки. Один из игроков – Айман ан-Накриш – скончался в результате заболевания. Самолет с заболевшими участниками сборной вылетел из Триполи в Рим во вторник, однако двоих игроков не пустили на борт.Служба санитарной авиации заявила, что у одного из игроков обнаружился коронавирус, а у второго не было необходимого "разрешения", сообщает портал al-Wasat.При этом по данным источников канала Libya al-Hadath, вместо двоих игроков в Рим вылетели сын депутата ливийского парламента Салим Канан и его друг Рафи Байю, которые малярией не больны.Генпрокурор Ливии ас-Садик ас-Сур приказал в четверг задержать главу Федерации Ливии по мини-футболу на время расследования ситуации со сборной.Игрок сборной Уиссам аль-Хигази, которого высадили из самолета, сообщил порталу Erem News, что никто из игроков перед вылетом в Нигерию не получал никаких прививок, в том числе от малярии, а из врачей в сопровождении был только спортивный доктор.
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в мире, африка, рим, ливия
23:13 05.08.2021
 
Власти Ливии выяснят, почему вместо спортсменов в Рим улетел сын депутата

Власти Ливии выяснят, почему вместо больных спортсменов в Рим улетел сын депутата с другом

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк65-тонный самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, подготовленный для установки нового рекорда России по трек-пулу Иннокентием Веселовым в Красноярске, Россия
65-тонный самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, подготовленный для установки нового рекорда России по трек-пулу Иннокентием Веселовым в Красноярске, Россия - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КАИР, 5 авг – РИА Новости. Премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба поручил министру здравоохранения провести проверку в связи с тем, что вместо двоих заболевших малярией спортсменов в Рим улетели двое граждан на медицинском самолете.
"Премьер-министр Абдельхамид Дбейба поручил министру здравоохранения расследовать инцидент, когда двоим игрокам национальной сборной по мини-футболу запретили подняться на борт самолета, следовавшего в Рим для лечения игроков, а вместо этого в Рим улетели два других человека", - сообщил правительственный портал Hakomitna.
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Члены сборной заразились малярией во время поездки в Нигерию, где участвовали в матчах чемпионата Африки. Один из игроков – Айман ан-Накриш – скончался в результате заболевания. Самолет с заболевшими участниками сборной вылетел из Триполи в Рим во вторник, однако двоих игроков не пустили на борт.
Служба санитарной авиации заявила, что у одного из игроков обнаружился коронавирус, а у второго не было необходимого "разрешения", сообщает портал al-Wasat.
При этом по данным источников канала Libya al-Hadath, вместо двоих игроков в Рим вылетели сын депутата ливийского парламента Салим Канан и его друг Рафи Байю, которые малярией не больны.
Генпрокурор Ливии ас-Садик ас-Сур приказал в четверг задержать главу Федерации Ливии по мини-футболу на время расследования ситуации со сборной.
Игрок сборной Уиссам аль-Хигази, которого высадили из самолета, сообщил порталу Erem News, что никто из игроков перед вылетом в Нигерию не получал никаких прививок, в том числе от малярии, а из врачей в сопровождении был только спортивный доктор.
 
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