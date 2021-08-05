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В Литве оценили сроки возведения забора на границе с Белоруссией
В Литве оценили сроки возведения забора на границе с Белоруссией - РИА Новости, 05.08.2021
В Литве оценили сроки возведения забора на границе с Белоруссией
Возведение забора на границе с Белоруссией, по оценкам погранслужбы Литвы, может занять около двух лет, бюджет проекта может составить 152 миллиона евро,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:20
2021-08-05T16:12
в мире
литва
белоруссия
мигранты
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ВИЛЬНЮС, 5 авг - РИА Новости. Возведение забора на границе с Белоруссией, по оценкам погранслужбы Литвы, может занять около двух лет, бюджет проекта может составить 152 миллиона евро, передает Sputnik Литва."По оценкам погранслужбы, в соответствии с действующей правовой базой на возведение забора может уйти около двух лет", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, руководитель Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас представил концепцию установки физического ограждения на границе с Белоруссией. По его словам, проект подготовлен с учетом мировой практики."Он будет состоять из двух основных элементов: первый элемент – концертина, она будет установлена на линии стены, рядом с ней будет установлен защитный забор. Это будет металлический забор высотой четыре метра с Y-образными вершинами, на которых будет дополнительно установлена концертина. И дальше будут внедряться и другие элементы инфраструктуры. Некоторые уже сейчас есть, например – контрольно-следовая полоса, камеры наблюдения", – уточнил Любаевас.Глава погранслужбы добавил, что фундамент закладывать не будут. По его словам, будут только бетонные столбики, а также часть этого забора будет закопана в землю."Бюджет такого проекта может составить 152 миллиона евро. Речь идет об установке физического барьера на участке в 508 километров. Напомню, что протяженность границы с Беларусью составляет 670 километров, но не везде будет это физическое препятствие из-за особенностей ландшафта", – приводит Sputnik слова Любаеваса.Глава погранслужбы предположил, что ограждению могут придать особый статус важного государственного объекта.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html
https://ria.ru/20210804/migranty-1744385476.html
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в мире, литва, белоруссия, мигранты
15:20 05.08.2021 (обновлено: 16:12 05.08.2021)
 
В Литве оценили сроки возведения забора на границе с Белоруссией

Погранслужба Литвы: возведение забора на границе с Белоруссией займет около двух лет

© REUTERS / Janis LaizansСолдаты литовской армии устанавливают колючую проволоку на границе с Белоруссией
Солдаты литовской армии устанавливают колючую проволоку на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© REUTERS / Janis Laizans
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ВИЛЬНЮС, 5 авг - РИА Новости. Возведение забора на границе с Белоруссией, по оценкам погранслужбы Литвы, может занять около двух лет, бюджет проекта может составить 152 миллиона евро, передает Sputnik Литва.
"По оценкам погранслужбы, в соответствии с действующей правовой базой на возведение забора может уйти около двух лет", - говорится в сообщении.
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Как отмечает агентство, руководитель Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас представил концепцию установки физического ограждения на границе с Белоруссией. По его словам, проект подготовлен с учетом мировой практики.
"Он будет состоять из двух основных элементов: первый элемент – концертина, она будет установлена на линии стены, рядом с ней будет установлен защитный забор. Это будет металлический забор высотой четыре метра с Y-образными вершинами, на которых будет дополнительно установлена концертина. И дальше будут внедряться и другие элементы инфраструктуры. Некоторые уже сейчас есть, например – контрольно-следовая полоса, камеры наблюдения", – уточнил Любаевас.
Глава погранслужбы добавил, что фундамент закладывать не будут. По его словам, будут только бетонные столбики, а также часть этого забора будет закопана в землю.
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"Бюджет такого проекта может составить 152 миллиона евро. Речь идет об установке физического барьера на участке в 508 километров. Напомню, что протяженность границы с Беларусью составляет 670 километров, но не везде будет это физическое препятствие из-за особенностей ландшафта", – приводит Sputnik слова Любаеваса.
Глава погранслужбы предположил, что ограждению могут придать особый статус важного государственного объекта.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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