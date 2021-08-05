https://ria.ru/20210805/la-mansh-1744500534.html

В Британию через Ла-Манш прибыло рекордное количество мигрантов

В Британию через Ла-Манш прибыло рекордное количество мигрантов - РИА Новости, 05.08.2021

В Британию через Ла-Манш прибыло рекордное количество мигрантов

Более 480 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию за день через пролив Ла-Манш, отделяющий остров от континентальной Европы, это новый рекордный... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:57

2021-08-05T13:57

2021-08-05T13:58

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ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Более 480 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию за день через пролив Ла-Манш, отделяющий остров от континентальной Европы, это новый рекордный показатель, передает Sky News со ссылкой на данные МВД Соединенного Королевства.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. Великобритания и Франция в июле договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией. В частности, документ предусматривает, что количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега пролива.

https://ria.ru/20210720/golodovka-1742117231.html

европа

франция

великобритания

ла-манш

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в мире, европа, франция, великобритания, ла-манш, мигранты