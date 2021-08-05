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В Британию через Ла-Манш прибыло рекордное количество мигрантов
В Британию через Ла-Манш прибыло рекордное количество мигрантов - РИА Новости, 05.08.2021
В Британию через Ла-Манш прибыло рекордное количество мигрантов
Более 480 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию за день через пролив Ла-Манш, отделяющий остров от континентальной Европы, это новый рекордный... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:57
2021-08-05T13:58
в мире
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франция
великобритания
ла-манш
мигранты
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ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Более 480 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию за день через пролив Ла-Манш, отделяющий остров от континентальной Европы, это новый рекордный показатель, передает Sky News со ссылкой на данные МВД Соединенного Королевства.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. Великобритания и Франция в июле договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией. В частности, документ предусматривает, что количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега пролива.
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в мире, европа, франция, великобритания, ла-манш, мигранты
13:57 05.08.2021 (обновлено: 13:58 05.08.2021)
 
В Британию через Ла-Манш прибыло рекордное количество мигрантов

Почти 500 мигрантов прибыли в Великобританию через Ла-Манш за один день, это новый максимум

© AP Photo / Emilio MorenattiМигрант пытается пробраться в Евротоннель в Кале, Франция
Мигрант пытается пробраться в Евротоннель в Кале, Франция - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AP Photo / Emilio Morenatti
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ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Более 480 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию за день через пролив Ла-Манш, отделяющий остров от континентальной Европы, это новый рекордный показатель, передает Sky News со ссылкой на данные МВД Соединенного Королевства.
"Рекордное количество, 482 мигранта, пересекли Канал вчера", - сообщил телеканал.
Люди в масках в Королевской галерее Святого Юбера в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 23:13
В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. Великобритания и Франция в июле договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией. В частности, документ предусматривает, что количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега пролива.
 
В миреЕвропаФранцияВеликобританияЛа-МаншМигранты
 
 
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