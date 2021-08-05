https://ria.ru/20210805/krym-1744584060.html

Россия будет оплакивать свои решения по Крыму, заявил Зеленский

Россия будет оплакивать свои решения по Крыму, заявил Зеленский - РИА Новости, 05.08.2021

Россия будет оплакивать свои решения по Крыму, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия еще будет оплакивать свои решения по поводу Крыма". РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T20:25

2021-08-05T20:25

2021-08-05T21:33

в мире

украина

республика крым

владимир зеленский

донбасс

россия

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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия еще будет оплакивать свои решения по поводу Крыма"."Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. Почему я говорю сейчас "Крым", а не "Донбасс". У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже - погибших намного больше, намного, тысячи людей. А потому что Крым — это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально, может быть, на поколение, на два так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Дом".При этом Зеленский уверен, что за стол переговоров по Донбассу нельзя садиться с людьми, у которых в руках оружие, первым шагом к разговору должно стать полное прекращение огня в регионе. "Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия. Это предметный разговор. Я всегда выступал за то, что первый пункт и "Минска", и всех договоренностей - прекращение огня. Чтобы вообще о чем-то говорить, нужно хотя бы перестать стрелять. Это факт", - сказал он.При этом президент полагает, что не все русские ненавидят украинцев, по его словам, многие поддерживают единую Украину и им стыдно за ситуацию с Крымом."Я всегда говорил: мы должны разделять две вещи. Мы не должны говорить, что все русские ненавидят украинцев. Это неправда. А это тот нарратив, который показывают в России. Есть огромное количество русских людей, которые поддерживают единую Украину, поддерживают Донбасс и видят его только украинским. Знают, и им неприятно, им стыдно за все, что связано с Крымом", - сказал он.

https://ria.ru/20210805/donbass-1744539747.html

https://ria.ru/20210805/pasporta-1744580632.html

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республика крым

донбасс

россия

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в мире, украина, республика крым, владимир зеленский, донбасс, россия