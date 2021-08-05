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В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики
В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики - РИА Новости, 05.08.2021
В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра топлива и энергетики региона Игоря Кориня, ранее возглавлявшего ГУП "Крымэнерго". РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:36
2021-08-05T10:36
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра топлива и энергетики региона Игоря Кориня, ранее возглавлявшего ГУП "Крымэнерго".В июле 2021 года возглавлявший министерство Евгений Рукавишников написал заявление об уходе по собственному желанию."Назначить Кориня Игоря Владимировича на государственную должность Республики Крым – министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в тексте указа Аксенова, который опубликован на сайте главы республики.Коринь возглавил ГУП "Крымэнерго" в октябре 2020 года, ранее он работал в компании заместителем гендиректора по инвестициям.
https://ria.ru/20210804/chubays-1744336774.html
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политика, республика крым, сергей аксенов (политик), крымэнерго
10:36 05.08.2021
 
В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики

Глава Крыма Аксенов: назначить Кориня на государственную должность – министра топлива и энергетики

© Фото : ГУП РК "Крымэнерго"Игорь Коринь
Игорь Коринь - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : ГУП РК "Крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра топлива и энергетики региона Игоря Кориня, ранее возглавлявшего ГУП "Крымэнерго".
В июле 2021 года возглавлявший министерство Евгений Рукавишников написал заявление об уходе по собственному желанию.
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"Назначить Кориня Игоря Владимировича на государственную должность Республики Крым – министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в тексте указа Аксенова, который опубликован на сайте главы республики.
Коринь возглавил ГУП "Крымэнерго" в октябре 2020 года, ранее он работал в компании заместителем гендиректора по инвестициям.
 
ПолитикаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Крымэнерго
 
 
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