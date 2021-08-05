https://ria.ru/20210805/krym-1744459436.html

В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики

В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики - РИА Новости, 05.08.2021

В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра топлива и энергетики региона Игоря Кориня, ранее возглавлявшего ГУП "Крымэнерго". РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:36

2021-08-05T10:36

2021-08-05T10:36

политика

республика крым

сергей аксенов (политик)

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра топлива и энергетики региона Игоря Кориня, ранее возглавлявшего ГУП "Крымэнерго".В июле 2021 года возглавлявший министерство Евгений Рукавишников написал заявление об уходе по собственному желанию."Назначить Кориня Игоря Владимировича на государственную должность Республики Крым – министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в тексте указа Аксенова, который опубликован на сайте главы республики.Коринь возглавил ГУП "Крымэнерго" в октябре 2020 года, ранее он работал в компании заместителем гендиректора по инвестициям.

https://ria.ru/20210804/chubays-1744336774.html

республика крым

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политика, республика крым, сергей аксенов (политик), крымэнерго