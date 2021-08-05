https://ria.ru/20210805/korvety-1744332992.html

"Перебросят в Черное море". Киев потратит миллиарды на новое оружие

"Перебросят в Черное море". Киев потратит миллиарды на новое оружие - РИА Новости, 05.08.2021

"Перебросят в Черное море". Киев потратит миллиарды на новое оружие

Малозаметные, быстрые и хорошо вооруженные — Украина и Турция договорились совместно построить для ВМСУ два корвета типа Ada. Первый вступит в строй в 2023-м... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T08:00

2021-08-05T08:00

2021-08-05T08:07

безопасность

сергей рябков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

игорь коротченко

военно-морские силы украины

вооруженные силы украины

константин сивков

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Малозаметные, быстрые и хорошо вооруженные — Украина и Турция договорились совместно построить для ВМСУ два корвета типа Ada. Первый вступит в строй в 2023-м. Для Киева это знаковое соглашение — украинский флот уже более 30 лет не получал новых кораблей, за исключением нескольких небольших бронекатеров. На что способны "Ады" — в материале РИА Новости.Охотники на подлодкиУ Турции сейчас четыре таких корвета, заступивших на службу с 2011 по 2019-й. Водоизмещение — 2032 тонны, автономность плавания — до трех недель, экипаж — 93 человека. Это самые современные корабли в турецких ВМС.Вооружение — 76-миллиметровая пушка, противокорабельные ракеты "Гарпун", зенитная установка RIM-116, два торпедных аппарата. Принимают на борт вертолет S-70B Seahawk. Сконструированы с применением технологии снижения радиолокационной заметности. Радиоэлектронная начинка с высоким уровнем автоматизации. Двигательная установка — газовая турбина мощностью 31 тысяча лошадиных сил и два "дизеля" на 5,5 тысячи лошадиных сил каждый — разгоняет корветы до 29 узлов."По боевым возможностям Ada существенно уступает российским аналогам — корветам проекта 20380, — пояснил РИА Новости военный эксперт Константин Сивков. — Конечно, восемь "Гарпунов" — это грозное оружие, такой залп выдержит далеко не каждый корабль. Однако дальность ракет относительно небольшая — около 150 километров. У нас же гораздо более дальнобойные "Ониксы" и "Калибры".Система ПВО корветов — по сути, морская версия "Стингера" — защищает только в ближней зоне и не перехватывает высокоскоростные цели, например противокорабельные ракеты. Противолодочные возможности тоже скромные: всего два торпедных аппарата и простой гидролокатор."Турецкая школа военного кораблестроения уступает и советской, и российской. Серьезно эти корабли украинский флот не усилят", — уверен эксперт.Заброшенная отрасльКорветы для ВМС Турции строили на верфях в Стамбуле. Здесь же соберут первый корабль для Украины, второй — на судоремонтном заводе "Океан" в Николаеве. Киеву они обойдутся недешево: только в 2021-м на проект выделили 3,8 миллиарда гривен (более 140 миллионов долларов).Комментируя соглашение, заместитель гендиректора киевского завода "Ленинская кузница" Сергей Белозубенко заявил журналистам, что на эти деньги можно было купить три десятка катеров "Кентавр" или "Гроза". Довольно скромно для страны, когда-то строившей авианосцы.Впрочем, сегодня Украина не в состоянии самостоятельно создавать даже небольшие боевые корабли. Так, с 2011-го на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве работали над перспективным корветом проекта 58250 "Владимир Великий" водоизмещением 2650 тонн. Вооружить его планировали по стандартам НАТО: противокорабельными ракетами EXOCET, зенитным комплексом ASTER 15, торпедами MU-90 и 76-миллиметровой пушкой Super Rapid. Что примерно сопоставимо с оснащением турецких кораблей.Киев хотел передать флоту четыре корвета в 2021-м. Однако корабелы не смогли спустить на воду даже головной вымпел серии. К осени 2014-го финансирование заморозили. А ликвидация ПАО "Черноморский судостроительный завод" в минувшем месяце окончательно поставила крест на программе.В ВМСУ сейчас фактически единственный крупный корабль — флагман флота фрегат "Гетман Сагайдачный". Скоро он разменяет третий десяток. Практически все остальное — его ровесники. Относительно современными можно назвать речные артиллерийские катера "Гюрза". Но они годятся лишь для патрулирования побережья и не приспособлены для действий в открытом море.Для войны и провокацийПродажа Киеву пары корветов — не первая оружейная сделка между Украиной и Турцией. Недавно подписали соглашение о совместном производстве беспилотников Bayraktar TB2, отличившихся во вторую карабахскую войну. В ВСУ не скрывают: в случае возобновления боевых действий в Донбассе украинская армия тоже сделает ставку на современные ударные дроны.Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что поставки иностранных вооружений на Украину не вызывают радости. В свою очередь, Турция заверяет: эти соглашения не направлены против третьей стороны. Тем не менее, указывают эксперты, военно-техническое сотрудничество с членом НАТО может подтолкнуть украинские власти к попытке решения "донбасского вопроса" силовым методом."России необходимо максимально серьезно относиться к расширению военно-технического сотрудничества Украины и Турции, — говорит директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. — Конечно, два корвета не особо усилят ВМСУ и не выведут их на один уровень с Черноморским флотом России. Однако Украина постепенно накачивает военные мускулы. Украинские адмиралы могут использовать два современных корабля для вооруженной провокации. А закономерно получив сдачи, немедленно запросят защиты у НАТО".Украина уже прибегала к подобной тактике. В ноябре 2018-го два малых бронеартиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" попытались пройти через Керченский пролив без разрешения российских властей. Нарушителей перехватила береговая охрана ФСБ. На инцидент резко отреагировали страны Евросоюза и НАТО, осудив действия пограничников. Но с тех пор украинские моряки не осмеливаются нарушать границы России.

https://ria.ru/20210725/kasatonov-1742560779.html

https://ria.ru/20200322/1568988610.html

https://ria.ru/20210731/donbass-1743748660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сергей рябков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), игорь коротченко, военно-морские силы украины, вооруженные силы украины, константин сивков