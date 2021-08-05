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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744587352.html
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах - РИА Новости, 05.08.2021
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах
В 22 регионах России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, в 28 - стабилизация, в 35 - всё ещё отмечается рост, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:59
2021-08-05T20:59
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В 22 регионах России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, в 28 - стабилизация, в 35 - всё ещё отмечается рост, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация остается напряженной, но безусловно, ситуация меняется. Сегодня в 22 регионах страны мы наблюдаем устойчивость снижения ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев. И в 28 регионах мы наблюдаем стабилизацию, там где нет роста, но пока нет снижения. И в остальных 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости. Ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:59 05.08.2021
 
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах

Глава Роспотребнадзора Попова: в 22 регионах наблюдается снижение заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМногофункциональный военный ковид-госпиталь в Кызыле
Многофункциональный военный ковид-госпиталь в Кызыле - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В 22 регионах России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, в 28 - стабилизация, в 35 - всё ещё отмечается рост, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация остается напряженной, но безусловно, ситуация меняется. Сегодня в 22 регионах страны мы наблюдаем устойчивость снижения ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев. И в 28 регионах мы наблюдаем стабилизацию, там где нет роста, но пока нет снижения. И в остальных 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости. Ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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