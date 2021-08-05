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Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах - РИА Новости, 05.08.2021

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах

В 22 регионах России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, в 28 - стабилизация, в 35 - всё ещё отмечается рост, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T20:59

2021-08-05T20:59

2021-08-05T20:59

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В 22 регионах России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, в 28 - стабилизация, в 35 - всё ещё отмечается рост, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация остается напряженной, но безусловно, ситуация меняется. Сегодня в 22 регионах страны мы наблюдаем устойчивость снижения ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев. И в 28 регионах мы наблюдаем стабилизацию, там где нет роста, но пока нет снижения. И в остальных 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости. Ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии