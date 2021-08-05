https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744587352.html
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах - РИА Новости, 05.08.2021
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах
В 22 регионах России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, в 28 - стабилизация, в 35 - всё ещё отмечается рост, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:59
2021-08-05T20:59
2021-08-05T20:59
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742378227_0:372:2934:2022_1920x0_80_0_0_1989e28dd0adbda1fae4033cd01c45b9.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В 22 регионах России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, в 28 - стабилизация, в 35 - всё ещё отмечается рост, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация остается напряженной, но безусловно, ситуация меняется. Сегодня в 22 регионах страны мы наблюдаем устойчивость снижения ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев. И в 28 регионах мы наблюдаем стабилизацию, там где нет роста, но пока нет снижения. И в остальных 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости. Ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742378227_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46fd3c868f7507b1a5b7604fa1c7a734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в регионах
Глава Роспотребнадзора Попова: в 22 регионах наблюдается снижение заболеваемости COVID-19