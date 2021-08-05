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Путин призвал внедрять лучшие практики по вакцинации во всех регионах

Путин призвал внедрять лучшие практики по вакцинации во всех регионах - РИА Новости, 05.08.2021

Путин призвал внедрять лучшие практики по вакцинации во всех регионах

Наилучшие практики по вакцинации населения от коронавируса в регионах России нужно внедрять во всех субъектах страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:16

2021-08-05T16:16

2021-08-05T16:33

распространение коронавируса

общество

владимир путин

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наилучшие практики по вакцинации населения от коронавируса в регионах России нужно внедрять во всех субъектах страны, заявил президент России Владимир Путин."В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других помедленнее, нужно обобщить наилучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах", - сказал Путин на совещании с членами правительства.В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что в Минздраве обсуждали методы организации вакцинации в регионах, где она идет успешно, эти методы переносятся и в другие субъекты."Еще раз проанализируйте, обобщите и предлагайте коллегам в других регионах. Если есть необходимость, то соответствующее проведите совещание, можно подумать и о выделении дополнительных ресурсов на это, это все возможно", - подчеркнул Путин.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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