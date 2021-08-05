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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744529548.html
Путин призвал внедрять лучшие практики по вакцинации во всех регионах
Путин призвал внедрять лучшие практики по вакцинации во всех регионах - РИА Новости, 05.08.2021
Путин призвал внедрять лучшие практики по вакцинации во всех регионах
Наилучшие практики по вакцинации населения от коронавируса в регионах России нужно внедрять во всех субъектах страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:16
2021-08-05T16:33
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наилучшие практики по вакцинации населения от коронавируса в регионах России нужно внедрять во всех субъектах страны, заявил президент России Владимир Путин."В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других помедленнее, нужно обобщить наилучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах", - сказал Путин на совещании с членами правительства.В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что в Минздраве обсуждали методы организации вакцинации в регионах, где она идет успешно, эти методы переносятся и в другие субъекты."Еще раз проанализируйте, обобщите и предлагайте коллегам в других регионах. Если есть необходимость, то соответствующее проведите совещание, можно подумать и о выделении дополнительных ресурсов на это, это все возможно", - подчеркнул Путин.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:16 05.08.2021 (обновлено: 16:33 05.08.2021)
 
Путин призвал внедрять лучшие практики по вакцинации во всех регионах

Президент Путин призвал внедрять лучшие практики по вакцинации от коронавируса во всех регионах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наилучшие практики по вакцинации населения от коронавируса в регионах России нужно внедрять во всех субъектах страны, заявил президент России Владимир Путин.
"В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других помедленнее, нужно обобщить наилучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что в Минздраве обсуждали методы организации вакцинации в регионах, где она идет успешно, эти методы переносятся и в другие субъекты.
"Еще раз проанализируйте, обобщите и предлагайте коллегам в других регионах. Если есть необходимость, то соответствующее проведите совещание, можно подумать и о выделении дополнительных ресурсов на это, это все возможно", - подчеркнул Путин.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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