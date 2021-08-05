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Путин призвал реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID-19
Путин призвал реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
Путин призвал реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин заявил, что все уже устали от темы коронавируса, но нужно реагировать на меняющуюся ситуацию. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:05
2021-08-05T16:05
2021-08-05T16:13
распространение коронавируса
общество
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все уже устали от темы коронавируса, но нужно реагировать на меняющуюся ситуацию.Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию", - сказал президент, открывая совещание.
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РИА Новости
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16:05 05.08.2021 (обновлено: 16:13 05.08.2021)
Путин призвал реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID-19
Президент Путин: нужно реагировать на меняющуюся ситуацию с коронавирусом