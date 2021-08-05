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Путин призвал реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID-19

Путин призвал реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

Путин призвал реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все уже устали от темы коронавируса, но нужно реагировать на меняющуюся ситуацию. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:05

2021-08-05T16:05

2021-08-05T16:13

распространение коронавируса

общество

владимир путин

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все уже устали от темы коронавируса, но нужно реагировать на меняющуюся ситуацию.Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию", - сказал президент, открывая совещание.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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