https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744515536.html
В Китае допустили перенос начала учебного года из-за вспышки COVID-19
В Китае допустили перенос начала учебного года из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
В Китае допустили перенос начала учебного года из-за вспышки COVID-19
Начало занятий в школах ряда регионов Китая может быть отложено из-за вспышки COVID-19, заявил чиновник из министерства образования КНР Лю Пэйцзюнь на... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:15
2021-08-05T15:15
2021-08-05T15:15
распространение коронавируса
в мире
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Начало занятий в школах ряда регионов Китая может быть отложено из-за вспышки COVID-19, заявил чиновник из министерства образования КНР Лю Пэйцзюнь на пресс-конференции в четверг.На этой неделе власти Китая ввели новые карантинные меры и ограничения в ряде городов. По состоянию на четверг, в стране пять районов высокого эпидемиологического риска (в городе Жуйли провинции Юньнань, в городах Нанкин и Янчжоу в провинции Цзянсу, в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань и в городе Чжанцзяцзе провинции Хунань), а также 168 районов среднего эпидемиологического риска.По словам Лю Пэйцзюня, принимая во внимание нынешнюю неопределенность в развитии эпидемической ситуации в Китае, если к началу учебного года все еще будут сохраняться зоны среднего и высокого эпидемиологического риска, то начало учебных занятий в школах будет отсрочено."Начало учебы в школах, расположенных в зонах среднего и высокого эпидемиологического риска, будет отложено, выход учеников с каникул будет отсрочен", - заявил чиновник.Китай, благодаря жестким карантинным мерам, смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, уже распространилась на ряд других городов и провинций. За минувшие сутки в Китае выявили 85 случаев коронавируса (23 – ввозные, 62 – локальные). В настоящее время в больницах Китая находятся 1 285 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 26 человек - в тяжелом состоянии.Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 93 374 случая коронавирусной инфекции, 87 453 человека выздоровели, 4 636 умерли. Ввозных случаев - 7 552, из них выздоровели 6 847 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210804/koronavirus-1744306094.html
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в мире, китай, коронавирус covid-19
В Китае допустили перенос начала учебного года из-за вспышки COVID-19
Минобразования Китая: начало учебного года в ряде регионов будет отложено из-за вспышки COVID-19
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Начало занятий в школах ряда регионов Китая может быть отложено из-за вспышки COVID-19, заявил чиновник из министерства образования КНР Лю Пэйцзюнь на пресс-конференции в четверг.
На этой неделе власти Китая
ввели новые карантинные меры и ограничения в ряде городов. По состоянию на четверг, в стране пять районов высокого эпидемиологического риска (в городе Жуйли провинции Юньнань
, в городах Нанкин
и Янчжоу в провинции Цзянсу
, в городе Чжэнчжоу
провинции Хэнань
и в городе Чжанцзяцзе провинции Хунань
), а также 168 районов среднего эпидемиологического риска.
По словам Лю Пэйцзюня, принимая во внимание нынешнюю неопределенность в развитии эпидемической ситуации в Китае, если к началу учебного года все еще будут сохраняться зоны среднего и высокого эпидемиологического риска, то начало учебных занятий в школах будет отсрочено.
"Начало учебы в школах, расположенных в зонах среднего и высокого эпидемиологического риска, будет отложено, выход учеников с каникул будет отсрочен", - заявил чиновник.
Китай, благодаря жестким карантинным мерам, смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, уже распространилась на ряд других городов и провинций. За минувшие сутки в Китае выявили 85 случаев коронавируса (23 – ввозные, 62 – локальные). В настоящее время в больницах Китая находятся 1 285 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 26 человек - в тяжелом состоянии.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 93 374 случая коронавирусной инфекции, 87 453 человека выздоровели, 4 636 умерли. Ввозных случаев - 7 552, из них выздоровели 6 847 человек.