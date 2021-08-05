https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744515536.html

В Китае допустили перенос начала учебного года из-за вспышки COVID-19

В Китае допустили перенос начала учебного года из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

В Китае допустили перенос начала учебного года из-за вспышки COVID-19

Начало занятий в школах ряда регионов Китая может быть отложено из-за вспышки COVID-19, заявил чиновник из министерства образования КНР Лю Пэйцзюнь на... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:15

2021-08-05T15:15

2021-08-05T15:15

распространение коронавируса

в мире

китай

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Начало занятий в школах ряда регионов Китая может быть отложено из-за вспышки COVID-19, заявил чиновник из министерства образования КНР Лю Пэйцзюнь на пресс-конференции в четверг.На этой неделе власти Китая ввели новые карантинные меры и ограничения в ряде городов. По состоянию на четверг, в стране пять районов высокого эпидемиологического риска (в городе Жуйли провинции Юньнань, в городах Нанкин и Янчжоу в провинции Цзянсу, в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань и в городе Чжанцзяцзе провинции Хунань), а также 168 районов среднего эпидемиологического риска.По словам Лю Пэйцзюня, принимая во внимание нынешнюю неопределенность в развитии эпидемической ситуации в Китае, если к началу учебного года все еще будут сохраняться зоны среднего и высокого эпидемиологического риска, то начало учебных занятий в школах будет отсрочено."Начало учебы в школах, расположенных в зонах среднего и высокого эпидемиологического риска, будет отложено, выход учеников с каникул будет отсрочен", - заявил чиновник.Китай, благодаря жестким карантинным мерам, смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, уже распространилась на ряд других городов и провинций. За минувшие сутки в Китае выявили 85 случаев коронавируса (23 – ввозные, 62 – локальные). В настоящее время в больницах Китая находятся 1 285 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 26 человек - в тяжелом состоянии.Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 93 374 случая коронавирусной инфекции, 87 453 человека выздоровели, 4 636 умерли. Ввозных случаев - 7 552, из них выздоровели 6 847 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/koronavirus-1744306094.html

https://ria.ru/20210723/gripp-1742618538.html

https://ria.ru/20210803/otchet-1744178986.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, коронавирус covid-19