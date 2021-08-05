https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744502022.html

Роспотребнадзор согласился отменить противочумные костюмы в "красной зоне"

Роспотребнадзор согласился отменить противочумные костюмы в "красной зоне" - РИА Новости, 05.08.2021

Роспотребнадзор согласился отменить противочумные костюмы в "красной зоне"

Роспотребнадзор разрешил врачам не надевать противочумные костюмы в "красной зоне", сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, чьи слова... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:07

2021-08-05T14:07

2021-08-05T14:43

общество

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коммунарка (москва)

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коронавирус в россии

денис проценко

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор разрешил врачам не надевать противочумные костюмы в "красной зоне", сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, чьи слова распространила пресс-служба "Единой России".Доктор пояснил, что в начале пандемии этот вид защиты, закрывающей все тело, казался безальтернативным. Но в этих костюмах оказалось очень тяжело работать в жаркую погоду, а также их сложно утилизировать.Как следует из обновленных рекомендаций Роспотребнадзора, в качестве защитной одежды теперь можно использовать комбинезон, противочумный халат, одноразовый или многоразовый удлиненный хирургический халат. В зависимости от вида выполняемых работ допускается также ношение медицинского халата с длинным рукавом.Для защиты органов дыхания необходимы респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условий работы.Решение Роспотребнадзора изменить методические рекомендации по средствам индивидуальной защиты Проценко назвал "прекрасной новостью для коллег".

https://ria.ru/20210731/covid-1743775583.html

коммунарка (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко