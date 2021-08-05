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Роспотребнадзор согласился отменить противочумные костюмы в "красной зоне"
Роспотребнадзор согласился отменить противочумные костюмы в "красной зоне" - РИА Новости, 05.08.2021
Роспотребнадзор согласился отменить противочумные костюмы в "красной зоне"
Роспотребнадзор разрешил врачам не надевать противочумные костюмы в "красной зоне", сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, чьи слова... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:07
2021-08-05T14:07
2021-08-05T14:43
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор разрешил врачам не надевать противочумные костюмы в "красной зоне", сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, чьи слова распространила пресс-служба "Единой России".Доктор пояснил, что в начале пандемии этот вид защиты, закрывающей все тело, казался безальтернативным. Но в этих костюмах оказалось очень тяжело работать в жаркую погоду, а также их сложно утилизировать.Как следует из обновленных рекомендаций Роспотребнадзора, в качестве защитной одежды теперь можно использовать комбинезон, противочумный халат, одноразовый или многоразовый удлиненный хирургический халат. В зависимости от вида выполняемых работ допускается также ношение медицинского халата с длинным рукавом.Для защиты органов дыхания необходимы респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условий работы.Решение Роспотребнадзора изменить методические рекомендации по средствам индивидуальной защиты Проценко назвал "прекрасной новостью для коллег".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
14:07 05.08.2021 (обновлено: 14:43 05.08.2021)
Роспотребнадзор согласился отменить противочумные костюмы в "красной зоне"
Главврач больницы в Коммунарке Проценко: Роспотребнадзор отменит защитные костюмы в "красной зоне"
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор
разрешил врачам не надевать противочумные костюмы в "красной зоне", сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко
, чьи слова распространила пресс-служба "Единой России
".
Доктор пояснил, что в начале пандемии этот вид защиты, закрывающей все тело, казался безальтернативным. Но в этих костюмах оказалось очень тяжело работать в жаркую погоду, а также их сложно утилизировать.
"Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь", — добавил Проценко.
Как следует из обновленных рекомендаций Роспотребнадзора, в качестве защитной одежды теперь можно использовать комбинезон, противочумный халат, одноразовый или многоразовый удлиненный хирургический халат. В зависимости от вида выполняемых работ допускается также ношение медицинского халата с длинным рукавом.
Для защиты органов дыхания необходимы респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условий работы.
Решение Роспотребнадзора изменить методические рекомендации по средствам индивидуальной защиты Проценко назвал "прекрасной новостью для коллег".