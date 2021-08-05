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В Ивановской области врачи вылечили 101-летнюю женщину от COVID-19
В Ивановской области врачи вылечили 101-летнюю женщину от COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
В Ивановской области врачи вылечили 101-летнюю женщину от COVID-19
Женщина в возрасте 101 года успешно прошла лечение от COVID-19 в Ивановской области, накануне ее выписали из больницы, сообщил журналистам директор департамента РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:18
2021-08-05T13:18
2021-08-05T13:18
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РЯЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Женщина в возрасте 101 года успешно прошла лечение от COVID-19 в Ивановской области, накануне ее выписали из больницы, сообщил журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.По данным на 5 августа, за сутки на территории Ивановской области зарегистрирован 121 случай COVID-19. На круглосуточном лечении в стационаре находятся 1237 человек, 783 на кислородной поддержке, 48 на аппаратах ИВЛ, свободно 297 коек. Первым компонентом в регионе вакцинированы 280 448 человек, полный курс прошли 218 852 человека, уточнил Фокин.
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общество, ивановская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Ивановской области врачи вылечили 101-летнюю женщину от COVID-19
Женщина в возрасте 101 года успешно прошла лечение от COVID-19 в Ивановской области