https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744465392.html

В Москве за сутки госпитализировали 901 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 901 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 901 пациента с COVID-19

Более 900 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 428 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:10

2021-08-05T11:10

2021-08-05T11:10

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 900 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 428 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице."В Москве выявлено 3 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 901 человек. На ИВЛ находятся 428 человек", - говорится в сообщении.Также в городе выздоровели еще 4 477 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID, увеличилось до 1 378 924.

https://ria.ru/20210804/lyambda-1744415576.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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