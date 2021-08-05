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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744465392.html
В Москве за сутки госпитализировали 901 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 901 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 901 пациента с COVID-19
Более 900 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 428 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:10
2021-08-05T11:10
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 900 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 428 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице."В Москве выявлено 3 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 901 человек. На ИВЛ находятся 428 человек", - говорится в сообщении.Также в городе выздоровели еще 4 477 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID, увеличилось до 1 378 924.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:10 05.08.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 901 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 901 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 428 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 900 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 428 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице.
"В Москве выявлено 3 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 901 человек. На ИВЛ находятся 428 человек", - говорится в сообщении.
Также в городе выздоровели еще 4 477 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID, увеличилось до 1 378 924.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 21:01Распространение коронавируса
ВОЗ изучит заразность лямбда-штамма коронавируса
 
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