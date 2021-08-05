https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744465392.html
В Москве за сутки госпитализировали 901 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 901 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 901 пациента с COVID-19
Более 900 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 428 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:10
2021-08-05T11:10
2021-08-05T11:10
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729086401_0:195:3148:1966_1920x0_80_0_0_155add1f8ed0838d87ce4d3e926df914.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 900 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 428 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице."В Москве выявлено 3 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 901 человек. На ИВЛ находятся 428 человек", - говорится в сообщении.Также в городе выздоровели еще 4 477 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID, увеличилось до 1 378 924.
https://ria.ru/20210804/lyambda-1744415576.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729086401_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_72b3e02825fe9b762cbcce08137ff3b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 901 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 901 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 428 человек