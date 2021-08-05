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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 05.08.2021
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:04
2021-08-05T11:04
2021-08-05T11:04
распространение коронавируса
общество
республика алтай
орловская область
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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общество, республика алтай, орловская область, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане