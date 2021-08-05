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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744464392.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 05.08.2021
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:04
2021-08-05T11:04
распространение коронавируса
общество
республика алтай
орловская область
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
республика алтай
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общество, республика алтай, орловская область, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:04 05.08.2021
 
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва, Республика Татарстан - 0,21%, Орловская область - 0,22%, Республика Алтай - 0,23%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика АлтайОрловская областьМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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