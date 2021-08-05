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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 05.08.2021

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:04

2021-08-05T11:04

2021-08-05T11:04

распространение коронавируса

общество

республика алтай

орловская область

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве и Татарстане - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

республика алтай

орловская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика алтай, орловская область, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии