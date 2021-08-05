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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210805/kinofestival-1744496497.html
Пекинский кинофестиваль отложили из-за новых вспышек COVID-19 в Китае
Пекинский кинофестиваль отложили из-за новых вспышек COVID-19 в Китае - РИА Новости, 05.08.2021
Пекинский кинофестиваль отложили из-за новых вспышек COVID-19 в Китае
Организаторы Пекинского международного кинофестиваля отложили его из-за новых вспышек коронавирусной инфекции во многих регионах Китая, говорится в официальном... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:10
2021-08-05T14:10
культура
китай
новости культуры
кино и сериалы
россия
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 5 авг — РИА Новости. Организаторы Пекинского международного кинофестиваля отложили его из-за новых вспышек коронавирусной инфекции во многих регионах Китая, говорится в официальном аккаунте фестиваля в WeChat.Организаторы пока не рассказали, на какой срок перенесено мероприятие. Ранее министерство культуры РФ сообщило, что в основной конкурс киносмотра вошел российский фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева, основанный на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаниях очевидцев тех событий. В широкий российский прокат картина выйдет в сентябре 2021 года.Пекинский международный кинофестиваль проводится ежегодно с 2011 года при поддержке правительства Пекина, Медиакорпорации Китая (China Media Group), городского управления кинематографии Пекина и ряда других организаций. Частью ПМКФ стала и так называемая "Ярмарка кино". На ней проходят подписания контрактов о сотрудничестве. За прошедшие десять лет общая сумма подписанных на фестивале контрактов достигла 25,2 миллиарда долларов.Благодаря жестким карантинным мерам Китай довольно быстро смог удержать распространение эпидемии внутри страны. А потом здесь долгое время практически не было локальных случаев заражение. Они в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка все же началась. Это произошло в середине июля в международном аэропорту Нанкина. Вскоре число заболевших стало увеличиваться в ряде других городов и провинций страны. На этой неделе власти Китая ввели новые карантинные меры и ограничения в ряде городов. За минувшие сутки в Китае выявили 85 случаев коронавируса (23 – ввозные, 62 – локальные). Сейчас в больницах находятся 1 285 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 26 человек — в тяжелом состоянии. Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 93 374 случая коронавирусной инфекции, 87 453 человека выздоровели, 4636 умерли. Ввозных случаев — 7 552, из них выздоровели 6 847 человек.
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китай, новости культуры, кино и сериалы, россия, коронавирус covid-19
14:10 05.08.2021
 

Пекинский кинофестиваль отложили из-за новых вспышек COVID-19 в Китае

© Фото : BIFFПресс-конференция Пекинского международного кинофестиваля
Пресс-конференция Пекинского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : BIFF
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ПЕКИН, 5 авг — РИА Новости. Организаторы Пекинского международного кинофестиваля отложили его из-за новых вспышек коронавирусной инфекции во многих регионах Китая, говорится в официальном аккаунте фестиваля в WeChat.
"В связи с тем, что в последнее время во многих местах страны вновь произошли вспышки эпидемии, ради защиты всеобщей безопасности и здоровья Одиннадцатый Пекинский международный кинофестиваль, изначально запланированный на 14-21 августа, будет отложен", — сказано в сообщении.
Организаторы пока не рассказали, на какой срок перенесено мероприятие.
Ранее министерство культуры РФ сообщило, что в основной конкурс киносмотра вошел российский фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева, основанный на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаниях очевидцев тех событий. В широкий российский прокат картина выйдет в сентябре 2021 года.
Пекинский международный кинофестиваль проводится ежегодно с 2011 года при поддержке правительства Пекина, Медиакорпорации Китая (China Media Group), городского управления кинематографии Пекина и ряда других организаций. Частью ПМКФ стала и так называемая "Ярмарка кино". На ней проходят подписания контрактов о сотрудничестве. За прошедшие десять лет общая сумма подписанных на фестивале контрактов достигла 25,2 миллиарда долларов.
Благодаря жестким карантинным мерам Китай довольно быстро смог удержать распространение эпидемии внутри страны. А потом здесь долгое время практически не было локальных случаев заражение. Они в основном были завезены из-за границы.
Однако новая вспышка все же началась. Это произошло в середине июля в международном аэропорту Нанкина. Вскоре число заболевших стало увеличиваться в ряде других городов и провинций страны.
На этой неделе власти Китая ввели новые карантинные меры и ограничения в ряде городов.
За минувшие сутки в Китае выявили 85 случаев коронавируса (23 – ввозные, 62 – локальные). Сейчас в больницах находятся 1 285 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 26 человек — в тяжелом состоянии. Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 93 374 случая коронавирусной инфекции, 87 453 человека выздоровели, 4636 умерли. Ввозных случаев — 7 552, из них выздоровели 6 847 человек.
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