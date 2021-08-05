https://ria.ru/20210805/kidnepping-1744524072.html

В Красноярске проверят версию о похищении пропавшего подростка

В Красноярске проверят версию о похищении пропавшего подростка - РИА Новости, 05.08.2021

В Красноярске проверят версию о похищении пропавшего подростка

Красноярские следователи, работающие по делу об исчезновении почти месяц назад 14-летнего подростка, проверят версию киднеппинга, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:52

2021-08-05T15:52

2021-08-05T16:08

происшествия

красноярск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Красноярские следователи, работающие по делу об исчезновении почти месяц назад 14-летнего подростка, проверят версию киднеппинга, сообщается на сайте СК.В ведомстве пояснили, что следователи расследуют дело по факту безвестного исчезновения 14-летнего подростка. По данным регионального главка СК, мальчик ушел из дома в поселке Козулька (примерно в 100 километрах от Красноярска) 11 июля и не вернулся. Организованы поиски."В июле текущего года неизвестный вышел на связь с мамой пропавшего мальчика. Он сообщил женщине, что мальчик у него, и потребовал деньги за возвращение ребенка. Указанная версия исчезновения ребенка будет проверена следствием", - говорится в сообщении.В СК добавили, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководству регионального управления доложить о ходе расследования уголовного дела. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20170828/1501201890.html

красноярск

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происшествия, красноярск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)