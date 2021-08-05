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В Красноярске проверят версию о похищении пропавшего подростка
В Красноярске проверят версию о похищении пропавшего подростка - РИА Новости, 05.08.2021
В Красноярске проверят версию о похищении пропавшего подростка
Красноярские следователи, работающие по делу об исчезновении почти месяц назад 14-летнего подростка, проверят версию киднеппинга, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:52
2021-08-05T16:08
происшествия
красноярск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Красноярские следователи, работающие по делу об исчезновении почти месяц назад 14-летнего подростка, проверят версию киднеппинга, сообщается на сайте СК.В ведомстве пояснили, что следователи расследуют дело по факту безвестного исчезновения 14-летнего подростка. По данным регионального главка СК, мальчик ушел из дома в поселке Козулька (примерно в 100 километрах от Красноярска) 11 июля и не вернулся. Организованы поиски."В июле текущего года неизвестный вышел на связь с мамой пропавшего мальчика. Он сообщил женщине, что мальчик у него, и потребовал деньги за возвращение ребенка. Указанная версия исчезновения ребенка будет проверена следствием", - говорится в сообщении.В СК добавили, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководству регионального управления доложить о ходе расследования уголовного дела. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, красноярск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
15:52 05.08.2021 (обновлено: 16:08 05.08.2021)
 
В Красноярске проверят версию о похищении пропавшего подростка

В Красноярске СК проверит версию о похищении пропавшего подростка

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Красноярские следователи, работающие по делу об исчезновении почти месяц назад 14-летнего подростка, проверят версию киднеппинга, сообщается на сайте СК.
В ведомстве пояснили, что следователи расследуют дело по факту безвестного исчезновения 14-летнего подростка. По данным регионального главка СК, мальчик ушел из дома в поселке Козулька (примерно в 100 километрах от Красноярска) 11 июля и не вернулся. Организованы поиски.
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"В июле текущего года неизвестный вышел на связь с мамой пропавшего мальчика. Он сообщил женщине, что мальчик у него, и потребовал деньги за возвращение ребенка. Указанная версия исчезновения ребенка будет проверена следствием", - говорится в сообщении.
В СК добавили, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководству регионального управления доложить о ходе расследования уголовного дела. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
 
ПроисшествияКрасноярскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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