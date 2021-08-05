https://ria.ru/20210805/kidnepping-1744524072.html
В Красноярске проверят версию о похищении пропавшего подростка
В Красноярске проверят версию о похищении пропавшего подростка - РИА Новости, 05.08.2021
В Красноярске проверят версию о похищении пропавшего подростка
Красноярские следователи, работающие по делу об исчезновении почти месяц назад 14-летнего подростка, проверят версию киднеппинга, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:52
2021-08-05T15:52
2021-08-05T16:08
происшествия
красноярск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Красноярские следователи, работающие по делу об исчезновении почти месяц назад 14-летнего подростка, проверят версию киднеппинга, сообщается на сайте СК.В ведомстве пояснили, что следователи расследуют дело по факту безвестного исчезновения 14-летнего подростка. По данным регионального главка СК, мальчик ушел из дома в поселке Козулька (примерно в 100 километрах от Красноярска) 11 июля и не вернулся. Организованы поиски."В июле текущего года неизвестный вышел на связь с мамой пропавшего мальчика. Он сообщил женщине, что мальчик у него, и потребовал деньги за возвращение ребенка. Указанная версия исчезновения ребенка будет проверена следствием", - говорится в сообщении.В СК добавили, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководству регионального управления доложить о ходе расследования уголовного дела. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20170828/1501201890.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
15:52 05.08.2021 (обновлено: 16:08 05.08.2021)
В Красноярске проверят версию о похищении пропавшего подростка
В Красноярске СК проверит версию о похищении пропавшего подростка