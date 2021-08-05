Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/khabarovsk-1744459613.html
Жителей Хабаровска предупредили о серьезном тайфуне в августе
Жителей Хабаровска предупредили о серьезном тайфуне в августе - РИА Новости, 05.08.2021
Жителей Хабаровска предупредили о серьезном тайфуне в августе
Тайфун, воздействие которого уже ощущается в Хабаровском крае, "серьезно ударит" по Хабаровску в середине августа, могут оказаться затоплены до 60 частных домов РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:39
2021-08-05T10:57
происшествия
хабаровск
верхнебуреинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил дегтярев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735700377_0:77:3173:1862_1920x0_80_0_0_7bbb551c8c6989a2fb63d4f23e917095.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг – РИА Новости. Тайфун, воздействие которого уже ощущается в Хабаровском крае, "серьезно ударит" по Хабаровску в середине августа, могут оказаться затоплены до 60 частных домов и до 2 тысяч дач, подготовка к удару стихии уже начинается, написал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале."Нас Росгидрометцентр и МЧС оповестили, о том, что на Дальний Восток надвигается тайфун, он ударит очень сильно по нам.&lt;…&gt; Серьезный удар мы ожидаем и в районе Хабаровска, опасных явлений Амур достигнет к середине августа, подготовку нужно начинать уже сегодня, оперативный штаб сформирован. Я даю поручение администрации Хабаровска и мэру города развернуть насосные группы, проверить два пункта временного размещения. &lt;…&gt; К сожалению, попадут под воду до 60 домовладений частных и большое количество дач, до 2 тысяч на левом берегу Амура", - сообщил Дегтярев.Также он поручил министерству транспорта Хабаровского края обеспечить вывод всего речного транспорта из затона.Он добавил, что после того, как Амур достигнет отметки 5,3 метра, будет прекращена работа речной переправы, которая позволяет дачникам Хабаровска попадать на свои участки. Также готовятся к приходу стихии в Комсомольске-на-Амуре, где уже действует режим ЧС."Нужно предпринять все меры по защите города Юности. И здесь я обращаюсь к Минстрою: нужно нарастить темпы работ на гидрозащитных сооружениях, о чем мы договаривались с подрядчиками, которые там работают. Нужно тело дамбы, даже пусть она не завершена, поднимать как минимум до 10 метров", - добавил врио губернатора Хабаровского края.По словам Дегтярева, первые результаты тайфуна уже видны, река Бурея после проливных дождей вышла из берегов, эвакуированы жители одного из поселков в Верхнебуреинском районе, сейчас 24 человека находятся в пункте временного размещения."Серьезно никто не пострадал, но опять стихия нанесла удар по линии сообщения с Софийском, (поселок) Софийск отрезан от большой земли. Я там был во время первого удара стихии, там были продукты, сейчас глава района информирует, что продукты заканчиваются. Я даю поручение срочно организовать вертолетом доставку необходимых грузов, продуктов питания, обеспечить детей в первую очередь, там у нас детский сад, 14 воспитанников", - рассказал Дегтярев.
https://ria.ru/20210804/smerch-1744283834.html
хабаровск
верхнебуреинский район
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735700377_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_f5c6f5096b7b01a7ed663aa9bbf4b586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, хабаровск, верхнебуреинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил дегтярев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дальний восток
10:39 05.08.2021 (обновлено: 10:57 05.08.2021)
 
Жителей Хабаровска предупредили о серьезном тайфуне в августе

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев: тайфун "серьезно ударит" по Хабаровску в августе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг – РИА Новости. Тайфун, воздействие которого уже ощущается в Хабаровском крае, "серьезно ударит" по Хабаровску в середине августа, могут оказаться затоплены до 60 частных домов и до 2 тысяч дач, подготовка к удару стихии уже начинается, написал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Нас Росгидрометцентр и МЧС оповестили, о том, что на Дальний Восток надвигается тайфун, он ударит очень сильно по нам.<…> Серьезный удар мы ожидаем и в районе Хабаровска, опасных явлений Амур достигнет к середине августа, подготовку нужно начинать уже сегодня, оперативный штаб сформирован. Я даю поручение администрации Хабаровска и мэру города развернуть насосные группы, проверить два пункта временного размещения. <…> К сожалению, попадут под воду до 60 домовладений частных и большое количество дач, до 2 тысяч на левом берегу Амура", - сообщил Дегтярев.
Также он поручил министерству транспорта Хабаровского края обеспечить вывод всего речного транспорта из затона.
Он добавил, что после того, как Амур достигнет отметки 5,3 метра, будет прекращена работа речной переправы, которая позволяет дачникам Хабаровска попадать на свои участки. Также готовятся к приходу стихии в Комсомольске-на-Амуре, где уже действует режим ЧС.
Смерч - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 10:02
В Пермский край придет холодный фронт, вызвавший смерчи под Тверью
"Нужно предпринять все меры по защите города Юности. И здесь я обращаюсь к Минстрою: нужно нарастить темпы работ на гидрозащитных сооружениях, о чем мы договаривались с подрядчиками, которые там работают. Нужно тело дамбы, даже пусть она не завершена, поднимать как минимум до 10 метров", - добавил врио губернатора Хабаровского края.
По словам Дегтярева, первые результаты тайфуна уже видны, река Бурея после проливных дождей вышла из берегов, эвакуированы жители одного из поселков в Верхнебуреинском районе, сейчас 24 человека находятся в пункте временного размещения.
"Серьезно никто не пострадал, но опять стихия нанесла удар по линии сообщения с Софийском, (поселок) Софийск отрезан от большой земли. Я там был во время первого удара стихии, там были продукты, сейчас глава района информирует, что продукты заканчиваются. Я даю поручение срочно организовать вертолетом доставку необходимых грузов, продуктов питания, обеспечить детей в первую очередь, там у нас детский сад, 14 воспитанников", - рассказал Дегтярев.
 
ПроисшествияХабаровскВерхнебуреинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил ДегтяревМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Дальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
02:31В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"
02:25В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
Лента новостейМолния