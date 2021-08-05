https://ria.ru/20210805/khabarovsk-1744459613.html

Жителей Хабаровска предупредили о серьезном тайфуне в августе

Жителей Хабаровска предупредили о серьезном тайфуне в августе - РИА Новости, 05.08.2021

Жителей Хабаровска предупредили о серьезном тайфуне в августе

Тайфун, воздействие которого уже ощущается в Хабаровском крае, "серьезно ударит" по Хабаровску в середине августа, могут оказаться затоплены до 60 частных домов РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:39

2021-08-05T10:39

2021-08-05T10:57

происшествия

хабаровск

верхнебуреинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил дегтярев

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

дальний восток

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг – РИА Новости. Тайфун, воздействие которого уже ощущается в Хабаровском крае, "серьезно ударит" по Хабаровску в середине августа, могут оказаться затоплены до 60 частных домов и до 2 тысяч дач, подготовка к удару стихии уже начинается, написал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале."Нас Росгидрометцентр и МЧС оповестили, о том, что на Дальний Восток надвигается тайфун, он ударит очень сильно по нам.<…> Серьезный удар мы ожидаем и в районе Хабаровска, опасных явлений Амур достигнет к середине августа, подготовку нужно начинать уже сегодня, оперативный штаб сформирован. Я даю поручение администрации Хабаровска и мэру города развернуть насосные группы, проверить два пункта временного размещения. <…> К сожалению, попадут под воду до 60 домовладений частных и большое количество дач, до 2 тысяч на левом берегу Амура", - сообщил Дегтярев.Также он поручил министерству транспорта Хабаровского края обеспечить вывод всего речного транспорта из затона.Он добавил, что после того, как Амур достигнет отметки 5,3 метра, будет прекращена работа речной переправы, которая позволяет дачникам Хабаровска попадать на свои участки. Также готовятся к приходу стихии в Комсомольске-на-Амуре, где уже действует режим ЧС."Нужно предпринять все меры по защите города Юности. И здесь я обращаюсь к Минстрою: нужно нарастить темпы работ на гидрозащитных сооружениях, о чем мы договаривались с подрядчиками, которые там работают. Нужно тело дамбы, даже пусть она не завершена, поднимать как минимум до 10 метров", - добавил врио губернатора Хабаровского края.По словам Дегтярева, первые результаты тайфуна уже видны, река Бурея после проливных дождей вышла из берегов, эвакуированы жители одного из поселков в Верхнебуреинском районе, сейчас 24 человека находятся в пункте временного размещения."Серьезно никто не пострадал, но опять стихия нанесла удар по линии сообщения с Софийском, (поселок) Софийск отрезан от большой земли. Я там был во время первого удара стихии, там были продукты, сейчас глава района информирует, что продукты заканчиваются. Я даю поручение срочно организовать вертолетом доставку необходимых грузов, продуктов питания, обеспечить детей в первую очередь, там у нас детский сад, 14 воспитанников", - рассказал Дегтярев.

https://ria.ru/20210804/smerch-1744283834.html

хабаровск

верхнебуреинский район

дальний восток

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происшествия, хабаровск, верхнебуреинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил дегтярев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дальний восток