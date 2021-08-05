https://ria.ru/20210805/kareliya-1744498302.html

Прокуратура установит причину массовой гибели рыбы в Карелии

Прокуратура установит причину массовой гибели рыбы в Карелии - РИА Новости, 05.08.2021

Прокуратура установит причину массовой гибели рыбы в Карелии

Прокуратура Карелии организовала проверку по публикациям СМИ о массовой гибели рыбы на озере в Медвежьегорском районе, сообщает ведомство в четверг. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:42

2021-08-05T13:42

2021-08-05T13:42

происшествия

медвежьегорский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Прокуратура Карелии организовала проверку по публикациям СМИ о массовой гибели рыбы на озере в Медвежьегорском районе, сообщает ведомство в четверг.Ранее ряд региональных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на местных жителей сообщил, что на озере Елмозеро, в том числе и на берегу, обнаружено множество погибшей ряпушки. По предположениям пользователей, гибель рыбы может быть связана со сменой корма в садках форелевого хозяйства, также расположенного на озере."В ходе надзорных мероприятий с выездом на место будут приняты меры к установлению причин гибели рыбы и размера причинённого окружающей среде ущерба", - говорится в сообщении.По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, информирует ведомство.

https://ria.ru/20210804/pchely-1744332290.html

медвежьегорский район

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2021

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происшествия, медвежьегорский район