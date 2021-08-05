https://ria.ru/20210805/kalvi-1744586088.html

Инвестор Калви в ожидании приговора: надежда умирает последней

Инвестор Калви в ожидании приговора: надежда умирает последней - РИА Новости, 05.08.2021

Инвестор Калви в ожидании приговора: надежда умирает последней

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви после переноса оглашения приговора по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей на пятницу... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T20:46

2021-08-05T20:46

2021-08-05T20:48

москва

дмитрий песков

евросоюз

следственный комитет россии (ск рф)

маркус эдерер

дело bаring vostok

максим владимиров (baring vostok)

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви после переноса оглашения приговора по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей на пятницу надеется, что в этот день судья озвучит факты.Мещанскому суду Москвы не хватило одного заседания для оглашения приговора по делу Калви - оно продолжится 6 августа."Пока что судья, как и ранее прокурор, просто повторил фразы и аргументы из предварительного обвинения от декабря 2019 года, игнорируя сотни документов, показаний экспертов и свидетелей, которые прозвучали в суде в последние 7 месяцев. Но это ещё не финал. Я надеюсь, что завтра судья озвучит настоящие факты. Надежда умирает последней", - сказал Калви журналистам после первого дня оглашения приговора в Мещанском суде Москвы.Из приговора уже понятно, что он обвинительный - судья сочла, что подсудимые совершили растрату в особо крупном размере. Она уже проанализировала часть доказательств обвинения, на основании которых пришла к такому выводу, но еще не перешла к анализу доказательств защиты.На скамье подсудимых, помимо Калви, оказались партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.Всем вменяется растрата в особо крупном размере и грозит максимально десять лет колонии. Никто из них вину не признает.Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.Процесс привлекает большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".В Кремле придерживаются другой точки зрения: как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отдельно взятое дело Калви не может иметь глобального значения, "гораздо более важный процесс", по его словам, это "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".

https://realty.ria.ru/20210719/kemerovo-1741850138.html

https://ria.ru/20210218/millionersha-1597939172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, дмитрий песков, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф), маркус эдерер, дело bаring vostok, максим владимиров (baring vostok), россия