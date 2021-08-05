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Суд признал Калви виновным по делу Baring Vostok
Суд признал Калви виновным по делу Baring Vostok - РИА Новости, 05.08.2021
Суд признал Калви виновным по делу Baring Vostok
Мещанский суд Москвы признал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей, передает... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:23
2021-08-05T16:38
майкл калви
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы признал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Помимо американца, на скамье подсудимых — партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Всем им вменяют растрату в особо крупном размере.По версии следствия, банк "Восточный" потерял примерно 2,5 миллиарда рублей из-за того, что Калви вместе с Дельпалем, Абгаряном и Зюзиным убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном. В результате вместо возврата долга "Восточному" передали 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает Следственный комитет.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим выводам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч, а 3,8 миллиарда рублей — то есть даже больше, чем заявлялось изначально. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.Прокурор запросил для всех фигурантов условные сроки: для Калви — шесть лет, Дельпаля — пять, а для остальных — от четырех до пяти с половиной лет. Вину никто из подсудимых не признает.
https://ria.ru/20210719/kalvi-1741824844.html
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майкл калви
15:23 05.08.2021 (обновлено: 16:38 05.08.2021)
 
Суд признал Калви виновным по делу Baring Vostok

Мещанский суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы признал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Помимо американца, на скамье подсудимых — партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Всем им вменяют растрату в особо крупном размере.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 12:03
Майкл Калви выступил в суде с последним словом
По версии следствия, банк "Восточный" потерял примерно 2,5 миллиарда рублей из-за того, что Калви вместе с Дельпалем, Абгаряном и Зюзиным убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном. В результате вместо возврата долга "Восточному" передали 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает Следственный комитет.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим выводам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч, а 3,8 миллиарда рублей — то есть даже больше, чем заявлялось изначально. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.

Прокурор запросил для всех фигурантов условные сроки: для Калви — шесть лет, Дельпаля — пять, а для остальных — от четырех до пяти с половиной лет. Вину никто из подсудимых не признает.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 00:40
Дело Майкла Калви
 
Майкл Калви
 
 
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