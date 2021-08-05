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Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ - РИА Новости, 05.08.2021
Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
Украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны Украины, ГУР МОУ) финансируется в объеме в три с лишним раза меньшем, чем бюджет Службы... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T03:21
2021-08-05T03:21
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны Украины, ГУР МОУ) финансируется в объеме в три с лишним раза меньшем, чем бюджет Службы безопасности Украины, следует из материалов исследования "Военная разведка" (имеется в распоряжении РИА Новости), выход в свет которого ожидается в ближайшее время.По собственным оценкам ГУР МОУ, объем его финансирования едва превышает 50% потребностей (47% в 2019 году). Прежде всего речь идет о нехватке средств для модернизации парка боевой и специальной техники, две трети которой достигли возраста 25 лет.В 2015-2019 годах новым оборудованием были обеспечены только части военной разведки центрального подчинения, отмечается в исследовании.Штаб-квартира ГУР МОУ находится на Рыбальском острове в черте Киева, этим объясняется неофициальное название управления – "Остров". Численность личного состава ГУР МОУ засекречена.
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в мире, украина, киев, москва, министерство обороны украины
03:21 05.08.2021
 
Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ

Исследование показало, что военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ

© Fotolia / UlybruУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Fotolia / Ulybru
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны Украины, ГУР МОУ) финансируется в объеме в три с лишним раза меньшем, чем бюджет Службы безопасности Украины, следует из материалов исследования "Военная разведка" (имеется в распоряжении РИА Новости), выход в свет которого ожидается в ближайшее время.
"Общий бюджет ГУР МОУ на 2020 год составлял 3,565 миллиарда гривен (130 миллионов долларов). На 2021 год бюджет ГУР одобрен в размере 4 миллиардов гривен (146 миллионов долларов), столько же, сколько на СВРУ (Службу внешней разведки Украины – ред.), но более чем в три раза меньше расходов на СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) – 15 миллиардов гривен (547 миллионов долларов)", - говорится в исследовании под редакцией известных военных экспертов Руслана Пухова и Пола Робинсона (Канада). Исследование основано на информации из многочисленных открытых источников.
По собственным оценкам ГУР МОУ, объем его финансирования едва превышает 50% потребностей (47% в 2019 году). Прежде всего речь идет о нехватке средств для модернизации парка боевой и специальной техники, две трети которой достигли возраста 25 лет.
В 2015-2019 годах новым оборудованием были обеспечены только части военной разведки центрального подчинения, отмечается в исследовании.
Штаб-квартира ГУР МОУ находится на Рыбальском острове в черте Киева, этим объясняется неофициальное название управления – "Остров". Численность личного состава ГУР МОУ засекречена.
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