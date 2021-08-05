https://ria.ru/20210805/issledovaniya-1744432392.html

Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ

Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ - РИА Новости, 05.08.2021

Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ

Украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны Украины, ГУР МОУ) финансируется в объеме в три с лишним раза меньшем, чем бюджет Службы... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T03:21

2021-08-05T03:21

2021-08-05T03:21

в мире

украина

киев

москва

министерство обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/99674/41/996744172_1:0:2499:1405_1920x0_80_0_0_c65ab9d16ccd82d0f92807119d875334.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны Украины, ГУР МОУ) финансируется в объеме в три с лишним раза меньшем, чем бюджет Службы безопасности Украины, следует из материалов исследования "Военная разведка" (имеется в распоряжении РИА Новости), выход в свет которого ожидается в ближайшее время.По собственным оценкам ГУР МОУ, объем его финансирования едва превышает 50% потребностей (47% в 2019 году). Прежде всего речь идет о нехватке средств для модернизации парка боевой и специальной техники, две трети которой достигли возраста 25 лет.В 2015-2019 годах новым оборудованием были обеспечены только части военной разведки центрального подчинения, отмечается в исследовании.Штаб-квартира ГУР МОУ находится на Рыбальском острове в черте Киева, этим объясняется неофициальное название управления – "Остров". Численность личного состава ГУР МОУ засекречена.

https://ria.ru/20210803/ucheniya-1744182091.html

украина

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, москва, министерство обороны украины