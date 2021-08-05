Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
https://ria.ru/20210805/ingushetiya-1744491918.html
Ингушетия завершила работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"
Ингушетия завершила работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" - РИА Новости, 05.08.2021
Ингушетия завершила работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"
Власти Ингушетии третий год подряд досрочно завершают работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", на этот раз выполнив весь годовой объем... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:10
2021-08-05T13:10
республика ингушетия
общество
назрановский район
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg
НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии третий год подряд досрочно завершают работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", на этот раз выполнив весь годовой объем работ к началу августа, сообщает пресс-служба главы региона."Третий год подряд Ингушетия в числе первых по России исполняет национальный проект "Безопасные качественные дороги" с опережением графика производства работ. В текущем году ГУ "Ингушавтодор" в рамках нацпроекта реализовал семь объектов реконструкции, капремонта и ремонта общей протяженностью 20 километров и стоимостью свыше 301 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что Ингушетия занимает второе место среди регионов станы, успешно реализующих данный национальный проект."Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что в прошлом году досрочное исполнение нацпроекта позволило региону получить дополнительные средства в размере 106 миллионов рублей, благодаря чему были реализованы еще три дорожных объекта в Назрановском районе. Он отметил необходимость провести все подготовительные работы, чтобы претендовать на субсидии и в текущем году", - подчеркнули в пресс-службе.По ее данным, участие в нацпроекте "Безопасные качественные дороги" за шесть лет позволит довести долю региональных трасс в республике в нормативном состоянии до 75,8% (сейчас она составляет 73,7%), а дорожной сети городской агломерации - до 85% (сейчас - 71%).
https://ria.ru/20210709/prazdnik-1740643762.html
https://ria.ru/20210615/konkurs-1737032208.html
назрановский район
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55bd6e1cd123b8db4846b5220fcc0ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, назрановский район, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия
13:10 05.08.2021
 
Ингушетия завершила работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

Ингушетия третий год подряд досрочно завершила работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии третий год подряд досрочно завершают работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", на этот раз выполнив весь годовой объем работ к началу августа, сообщает пресс-служба главы региона.
"Третий год подряд Ингушетия в числе первых по России исполняет национальный проект "Безопасные качественные дороги" с опережением графика производства работ. В текущем году ГУ "Ингушавтодор" в рамках нацпроекта реализовал семь объектов реконструкции, капремонта и ремонта общей протяженностью 20 километров и стоимостью свыше 301 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Селение Джейрах, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 16:59Республика Ингушетия
В Ингушетии будут отмечать новый праздник
Отмечается, что Ингушетия занимает второе место среди регионов станы, успешно реализующих данный национальный проект.
"Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что в прошлом году досрочное исполнение нацпроекта позволило региону получить дополнительные средства в размере 106 миллионов рублей, благодаря чему были реализованы еще три дорожных объекта в Назрановском районе. Он отметил необходимость провести все подготовительные работы, чтобы претендовать на субсидии и в текущем году", - подчеркнули в пресс-службе.
По ее данным, участие в нацпроекте "Безопасные качественные дороги" за шесть лет позволит довести долю региональных трасс в республике в нормативном состоянии до 75,8% (сейчас она составляет 73,7%), а дорожной сети городской агломерации - до 85% (сейчас - 71%).
Вид города Назрань в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 10:26Республика Ингушетия
В Ингушетии пройдет конкурс лучших личных подсобных хозяйств
 
Республика ИнгушетияОбществоНазрановский районРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
02:31В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"
02:25В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
Лента новостейМолния