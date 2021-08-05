https://ria.ru/20210805/ingushetiya-1744491918.html

Ингушетия завершила работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

Ингушетия завершила работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" - РИА Новости, 05.08.2021

Ингушетия завершила работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

Власти Ингушетии третий год подряд досрочно завершают работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", на этот раз выполнив весь годовой объем... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:10

2021-08-05T13:10

2021-08-05T13:10

республика ингушетия

общество

назрановский район

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

россия

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НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии третий год подряд досрочно завершают работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", на этот раз выполнив весь годовой объем работ к началу августа, сообщает пресс-служба главы региона."Третий год подряд Ингушетия в числе первых по России исполняет национальный проект "Безопасные качественные дороги" с опережением графика производства работ. В текущем году ГУ "Ингушавтодор" в рамках нацпроекта реализовал семь объектов реконструкции, капремонта и ремонта общей протяженностью 20 километров и стоимостью свыше 301 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что Ингушетия занимает второе место среди регионов станы, успешно реализующих данный национальный проект."Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что в прошлом году досрочное исполнение нацпроекта позволило региону получить дополнительные средства в размере 106 миллионов рублей, благодаря чему были реализованы еще три дорожных объекта в Назрановском районе. Он отметил необходимость провести все подготовительные работы, чтобы претендовать на субсидии и в текущем году", - подчеркнули в пресс-службе.По ее данным, участие в нацпроекте "Безопасные качественные дороги" за шесть лет позволит довести долю региональных трасс в республике в нормативном состоянии до 75,8% (сейчас она составляет 73,7%), а дорожной сети городской агломерации - до 85% (сейчас - 71%).

https://ria.ru/20210709/prazdnik-1740643762.html

https://ria.ru/20210615/konkurs-1737032208.html

назрановский район

республика ингушетия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, назрановский район, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия