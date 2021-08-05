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Леди Гага и Тони Беннетт представили в Сети совместный трек
Леди Гага и Тони Беннетт представили в Сети совместный трек - РИА Новости, 05.08.2021
Леди Гага и Тони Беннетт представили в Сети совместный трек
Леди Гага и эстрадный певец Тони Беннетт представили в Сети трек "I get a kick out of you", который войдет в их совместный альбом "Love for sale". РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T04:36
2021-08-05T04:36
2021-08-05T04:36
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Леди Гага и эстрадный певец Тони Беннетт представили в Сети трек "I get a kick out of you", который войдет в их совместный альбом "Love for sale". Музыканты воссоздали одноименную джазовую песню Коула Портера, которая впервые прозвучала в 1934 году в мюзикле композитора "Anything Goes". После каверы на нее исполняли многие артисты — от Фрэнка Синатры до Долли Партон. Гага и Беннетт также анонсировали дату выхода нового альбома. Релиз запланирован на 1 октября. Это будет вторая совместная работа музыкантов. В 2014 году у них вышла пластинка "Cheek to cheek", состоящая из десяти композиций. За нее Гага и Беннетт получили премию "Грэмми" в категории "Лучший традиционный вокальный поп-альбом".
https://ria.ru/20210730/houseofgucci-1743576490.html
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новости культуры, lady gaga (стефани джерманотта)
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Леди Гага и эстрадный певец Тони Беннетт представили в Сети трек "I get a kick out of you", который войдет в их совместный альбом "Love for sale".
Музыканты воссоздали одноименную джазовую песню Коула Портера, которая впервые прозвучала в 1934 году в мюзикле композитора "Anything Goes". После каверы на нее исполняли многие артисты — от Фрэнка Синатры до Долли Партон.
Гага и Беннетт также анонсировали дату выхода нового альбома. Релиз запланирован на 1 октября.
Это будет вторая совместная работа музыкантов. В 2014 году у них вышла пластинка "Cheek to cheek", состоящая из десяти композиций. За нее Гага и Беннетт получили премию "Грэмми" в категории "Лучший традиционный вокальный поп-альбом".