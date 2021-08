https://ria.ru/20210805/igetakickoutofyou-1744397319.html

Леди Гага и Тони Беннетт представили в Сети совместный трек

Леди Гага и эстрадный певец Тони Беннетт представили в Сети трек "I get a kick out of you", который войдет в их совместный альбом "Love for sale". РИА Новости, 05.08.2021

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Леди Гага и эстрадный певец Тони Беннетт представили в Сети трек "I get a kick out of you", который войдет в их совместный альбом "Love for sale". Музыканты воссоздали одноименную джазовую песню Коула Портера, которая впервые прозвучала в 1934 году в мюзикле композитора "Anything Goes". После каверы на нее исполняли многие артисты — от Фрэнка Синатры до Долли Партон. Гага и Беннетт также анонсировали дату выхода нового альбома. Релиз запланирован на 1 октября. Это будет вторая совместная работа музыкантов. В 2014 году у них вышла пластинка "Cheek to cheek", состоящая из десяти композиций. За нее Гага и Беннетт получили премию "Грэмми" в категории "Лучший традиционный вокальный поп-альбом".

