https://ria.ru/20210805/gruziya-1744520807.html

Россия готова к восстановлению отношений с Грузией, заявили в МИД

Россия готова к восстановлению отношений с Грузией, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2021

Россия готова к восстановлению отношений с Грузией, заявили в МИД

Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, надеется на здравый смысл Тбилиси, заявил в четверг РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:38

2021-08-05T15:38

2021-08-05T15:38

в мире

грузия

тбилиси

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, надеется на здравый смысл Тбилиси, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов."Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами (в той степени), в какой к этому готова грузинская сторона, надеемся, что здравый смысл возобладает и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов", - сказал Бикантов на брифинге, комментируя годовщину августовских событий 2008 года на Южном Кавказе.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

https://ria.ru/20210803/prosba-1744135967.html

грузия

тбилиси

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, тбилиси, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия