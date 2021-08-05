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Россия готова к восстановлению отношений с Грузией, заявили в МИД
Россия готова к восстановлению отношений с Грузией, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2021
Россия готова к восстановлению отношений с Грузией, заявили в МИД
Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, надеется на здравый смысл Тбилиси, заявил в четверг РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:38
2021-08-05T15:38
2021-08-05T15:38
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, надеется на здравый смысл Тбилиси, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов."Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами (в той степени), в какой к этому готова грузинская сторона, надеемся, что здравый смысл возобладает и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов", - сказал Бикантов на брифинге, комментируя годовщину августовских событий 2008 года на Южном Кавказе.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
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в мире, грузия, тбилиси, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Россия готова к восстановлению отношений с Грузией, заявили в МИД
Сотрудник МИД Бикантов: Россия готова строить отношения с Грузией и надеется на здравомыслие Тбилиси