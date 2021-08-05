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ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа
ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа - РИА Новости, 05.08.2021
ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа
Минздрав зарегистрировал новую четырехвалентную вакцину от гриппа, разработанную Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:06
2021-08-05T16:35
общество
грипп
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал новую четырехвалентную вакцину от гриппа, разработанную Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА.Как сообщается на сайте агентства, препарат получил название "Флю-М Тетра", его предложат для поставок в рамках национального календаря профилактических прививок уже этой осенью.В ФМБА подчеркнули, что регистрация новой вакцины — важное достижение петербургского НИИ.Четырехвалентная вакцина предназначена для защиты от двух вирусов гриппа типа А и двух вирусов гриппа типа В.
https://ria.ru/20210803/kovid-1743972604.html
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общество, грипп, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова, здоровье - общество, россия
15:06 05.08.2021 (обновлено: 16:35 05.08.2021)
 
ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа

ФМБА зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину от гриппа "Флю-М Тетра"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал новую четырехвалентную вакцину от гриппа, разработанную Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА.
Как сообщается на сайте агентства, препарат получил название "Флю-М Тетра", его предложат для поставок в рамках национального календаря профилактических прививок уже этой осенью.
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3 августа, 08:00Наука
Ковид всемогущий. Куда пропали грипп и другие сезонные инфекции
В ФМБА подчеркнули, что регистрация новой вакцины — важное достижение петербургского НИИ.

"В ходе клинических исследований доказано высокое качество вакцины, в будущем году планируется расширение показаний к ее применению для групп "дети 6-17 лет" и "люди старше 60 лет". Возможности института в сфере производства гриппозных вакцин очень широки и, бесспорно, их производство поможет защищать наших граждан от гриппа в период сезонных заболеваний", — сказала руководитель агентства Вероника Скворцова.

Четырехвалентная вакцина предназначена для защиты от двух вирусов гриппа типа А и двух вирусов гриппа типа В.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 16:48Распространение коронавируса
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ОбществоГриппФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника СкворцоваЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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