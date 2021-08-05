https://ria.ru/20210805/gripp-1744514253.html
ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа
ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа - РИА Новости, 05.08.2021
ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа
Минздрав зарегистрировал новую четырехвалентную вакцину от гриппа, разработанную Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:06
2021-08-05T15:06
2021-08-05T16:35
общество
грипп
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал новую четырехвалентную вакцину от гриппа, разработанную Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА.Как сообщается на сайте агентства, препарат получил название "Флю-М Тетра", его предложат для поставок в рамках национального календаря профилактических прививок уже этой осенью.В ФМБА подчеркнули, что регистрация новой вакцины — важное достижение петербургского НИИ.Четырехвалентная вакцина предназначена для защиты от двух вирусов гриппа типа А и двух вирусов гриппа типа В.
https://ria.ru/20210803/kovid-1743972604.html
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общество, грипп, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова, здоровье - общество, россия
15:06 05.08.2021 (обновлено: 16:35 05.08.2021)
ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа
ФМБА зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину от гриппа "Флю-М Тетра"