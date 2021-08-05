https://ria.ru/20210805/gripp-1744514253.html

ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа

ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа - РИА Новости, 05.08.2021

ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа

Минздрав зарегистрировал новую четырехвалентную вакцину от гриппа, разработанную Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:06

2021-08-05T15:06

2021-08-05T16:35

общество

грипп

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вероника скворцова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал новую четырехвалентную вакцину от гриппа, разработанную Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА.Как сообщается на сайте агентства, препарат получил название "Флю-М Тетра", его предложат для поставок в рамках национального календаря профилактических прививок уже этой осенью.В ФМБА подчеркнули, что регистрация новой вакцины — важное достижение петербургского НИИ.Четырехвалентная вакцина предназначена для защиты от двух вирусов гриппа типа А и двух вирусов гриппа типа В.

https://ria.ru/20210803/kovid-1743972604.html

https://ria.ru/20210714/murashko-1741260431.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, грипп, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова, здоровье - общество, россия