https://ria.ru/20210805/gretsiya-1744535021.html

В Греции ситуацию с пожарами назвали беспрецедентным экологическим кризисом

В Греции ситуацию с пожарами назвали беспрецедентным экологическим кризисом - РИА Новости, 05.08.2021

В Греции ситуацию с пожарами назвали беспрецедентным экологическим кризисом

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна переживает беспрецедентный экологический кризис в результате сильных пожаров и аномальной жары, он... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:34

2021-08-05T16:34

2021-08-05T16:35

в мире

афины

олимпия

греция

пелопоннес (область)

кириакос мицотакис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744334927_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_16189199e1a95dd55ece8a3ec332b9fa.jpg

АФИНЫ, 5 авг – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна переживает беспрецедентный экологический кризис в результате сильных пожаров и аномальной жары, он поблагодарил всех, кто спас святилища Древней Олимпии от огня, сообщила пресс-служба премьера.Мицотакис в четверг посетил регион Илия (Элида) на Пелопоннесе, пострадавший от пожаров, в частности, город Древняя Олимпия – родину Олимпийских игр.Сначала премьер посетил мобильный оперативный центр "Олимп", а затем - Музей Древней Олимпии, где ему рассказали, как спасали археологические объекты от пожара. После этого он отправился в соседние пострадавшие районы.Он поблагодарил пожарных, добровольцев и граждан Илии, которые делали все, чтобы уменьшить ущерб от этого катастрофического пожара."Большое спасибо всем, кто боролся за защиту священного места Олимпии с его огромной всемирной символикой. К счастью, эта территория и окрестности полностью защищены и не пострадали", - сказал он.Отвечая на многочисленную критику граждан в СМИ за отсутствие должных средств пожарной защиты, премьер сказал, что полностью понимает "гнев, ярость, возмущение граждан, видевших, как уничтожается из имущество"."К сожалению, хотя у нас больше средств авиации на душу населения, чем в любой другой стране, невозможно, чтобы эти средства были доступны в один момент во всех частях страны. Распределение их всегда осуществляется с использованием рациональных критериев в соответствии с указаниями центрального координатора пожарной службы, она единственная имеет полное представление об опасностях, возникающих при каждом пожаре", - сказал премьер-министр.Он пообещал помощь пострадавшим."Сейчас нам предстоит очень трудный период. Когда придет время - а оно наступит очень скоро - государство поддержит пострадавших граждан", - заверил Мицотакис.По его словам, граждане получать компенсацию, так что их дома можно будет восстановить, а производители получат компенсацию либо за сгоревший урожай, либо за поврежденные деревья.Мицотакис заявил, что изменение климата стало реальным явлением.Он заявил, что на программу гражданской защиты будет направлено примерно 2 миллиарда евро.Министр культуры Лина Мендони во время посещения археологических раскопок проинформировала о мерах, принятых для предотвращения возгорания. По ее словам, на археологическом объекте установлены и действуют постоянные системы противопожарной защиты. В предыдущие дни были полностью вырублены деревья и археологические раскопки Олимпии и территории вокруг музея очищены от невысокой растительности. В течение нескольких дней территорию орошали из установок системы противопожарной защиты. Сотрудники управления древностей постоянно поливали водой крышу археологического музея и прилегающие территории, сообщила министр.

https://ria.ru/20210804/afiny-1744404255.html

https://ria.ru/20210804/erdogan-1744426798.html

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743529542.html

афины

олимпия

греция

пелопоннес (область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афины, олимпия, греция, пелопоннес (область), кириакос мицотакис