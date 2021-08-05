https://ria.ru/20210805/gretsiya-1744535021.html
В Греции ситуацию с пожарами назвали беспрецедентным экологическим кризисом
В Греции ситуацию с пожарами назвали беспрецедентным экологическим кризисом - РИА Новости, 05.08.2021
В Греции ситуацию с пожарами назвали беспрецедентным экологическим кризисом
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна переживает беспрецедентный экологический кризис в результате сильных пожаров и аномальной жары, он... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:34
2021-08-05T16:34
2021-08-05T16:35
в мире
афины
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греция
пелопоннес (область)
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 5 авг – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна переживает беспрецедентный экологический кризис в результате сильных пожаров и аномальной жары, он поблагодарил всех, кто спас святилища Древней Олимпии от огня, сообщила пресс-служба премьера.Мицотакис в четверг посетил регион Илия (Элида) на Пелопоннесе, пострадавший от пожаров, в частности, город Древняя Олимпия – родину Олимпийских игр.Сначала премьер посетил мобильный оперативный центр "Олимп", а затем - Музей Древней Олимпии, где ему рассказали, как спасали археологические объекты от пожара. После этого он отправился в соседние пострадавшие районы.Он поблагодарил пожарных, добровольцев и граждан Илии, которые делали все, чтобы уменьшить ущерб от этого катастрофического пожара."Большое спасибо всем, кто боролся за защиту священного места Олимпии с его огромной всемирной символикой. К счастью, эта территория и окрестности полностью защищены и не пострадали", - сказал он.Отвечая на многочисленную критику граждан в СМИ за отсутствие должных средств пожарной защиты, премьер сказал, что полностью понимает "гнев, ярость, возмущение граждан, видевших, как уничтожается из имущество"."К сожалению, хотя у нас больше средств авиации на душу населения, чем в любой другой стране, невозможно, чтобы эти средства были доступны в один момент во всех частях страны. Распределение их всегда осуществляется с использованием рациональных критериев в соответствии с указаниями центрального координатора пожарной службы, она единственная имеет полное представление об опасностях, возникающих при каждом пожаре", - сказал премьер-министр.Он пообещал помощь пострадавшим."Сейчас нам предстоит очень трудный период. Когда придет время - а оно наступит очень скоро - государство поддержит пострадавших граждан", - заверил Мицотакис.По его словам, граждане получать компенсацию, так что их дома можно будет восстановить, а производители получат компенсацию либо за сгоревший урожай, либо за поврежденные деревья.Мицотакис заявил, что изменение климата стало реальным явлением.Он заявил, что на программу гражданской защиты будет направлено примерно 2 миллиарда евро.Министр культуры Лина Мендони во время посещения археологических раскопок проинформировала о мерах, принятых для предотвращения возгорания. По ее словам, на археологическом объекте установлены и действуют постоянные системы противопожарной защиты. В предыдущие дни были полностью вырублены деревья и археологические раскопки Олимпии и территории вокруг музея очищены от невысокой растительности. В течение нескольких дней территорию орошали из установок системы противопожарной защиты. Сотрудники управления древностей постоянно поливали водой крышу археологического музея и прилегающие территории, сообщила министр.
https://ria.ru/20210804/afiny-1744404255.html
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в мире, афины, олимпия, греция, пелопоннес (область), кириакос мицотакис
16:34 05.08.2021 (обновлено: 16:35 05.08.2021)
В Греции ситуацию с пожарами назвали беспрецедентным экологическим кризисом
Премьер Греции Мицотакис назвал ситуацию с пожарами беспрецедентным экологическим кризисом
АФИНЫ, 5 авг – РИА Новости.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
заявил, что страна переживает беспрецедентный экологический кризис в результате сильных пожаров и аномальной жары, он поблагодарил всех, кто спас святилища Древней Олимпии от огня, сообщила пресс-служба премьера.
Мицотакис в четверг посетил регион Илия (Элида) на Пелопоннесе
, пострадавший от пожаров, в частности, город Древняя Олимпия – родину Олимпийских игр.
Сначала премьер посетил мобильный оперативный центр "Олимп", а затем - Музей Древней Олимпии, где ему рассказали, как спасали археологические объекты от пожара. После этого он отправился в соседние пострадавшие районы.
"Страна столкнулась с беспрецедентным экологическим кризисом, с многочисленными крупными пожарам во многих частях страны. Результат аномальной жары, которая стоит уже вторую неделю", - сказал Мицотакис.
Он поблагодарил пожарных, добровольцев и граждан Илии, которые делали все, чтобы уменьшить ущерб от этого катастрофического пожара.
"Большое спасибо всем, кто боролся за защиту священного места Олимпии
с его огромной всемирной символикой. К счастью, эта территория и окрестности полностью защищены и не пострадали", - сказал он.
"Но битва продолжается, у нас еще есть активные фронты огня здесь, в Илии. Завтра нас ожидает еще более тяжелый день, поскольку, по нашим оценкам, будет более сильный ветер", - сказал премьер.
Отвечая на многочисленную критику граждан в СМИ за отсутствие должных средств пожарной защиты, премьер сказал, что полностью понимает "гнев, ярость, возмущение граждан, видевших, как уничтожается из имущество".
"К сожалению, хотя у нас больше средств авиации на душу населения, чем в любой другой стране, невозможно, чтобы эти средства были доступны в один момент во всех частях страны. Распределение их всегда осуществляется с использованием рациональных критериев в соответствии с указаниями центрального координатора пожарной службы, она единственная имеет полное представление об опасностях, возникающих при каждом пожаре", - сказал премьер-министр.
Он пообещал помощь пострадавшим.
"Сейчас нам предстоит очень трудный период. Когда придет время - а оно наступит очень скоро - государство поддержит пострадавших граждан", - заверил Мицотакис.
По его словам, граждане получать компенсацию, так что их дома можно будет восстановить, а производители получат компенсацию либо за сгоревший урожай, либо за поврежденные деревья.
Мицотакис заявил, что изменение климата стало реальным явлением.
"Если не будут предприняты меры, то в ближайшее время мы столкнемся с большим количеством и более драматическими ситуациями", - считает он.
Он заявил, что на программу гражданской защиты будет направлено примерно 2 миллиарда евро.
Министр культуры Лина Мендони во время посещения археологических раскопок проинформировала о мерах, принятых для предотвращения возгорания. По ее словам, на археологическом объекте установлены и действуют постоянные системы противопожарной защиты. В предыдущие дни были полностью вырублены деревья и археологические раскопки Олимпии и территории вокруг музея очищены от невысокой растительности. В течение нескольких дней территорию орошали из установок системы противопожарной защиты. Сотрудники управления древностей постоянно поливали водой крышу археологического музея и прилегающие территории, сообщила министр.