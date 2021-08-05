21:53 05.08.2021 (обновлено: 04:44 06.08.2021)
СNN: США получили генетические данные о происхождении COVID-19 из Уханя
CNN: американские спецслужбы получили массив генетических данных о вирусах из лаборатории в Ухане
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат "Триазавирин"
По его данным, изучаемый "гигантский каталог" информации содержит в том числе "генетические схемы, взятые из образцов вируса", которые изучались в лаборатории в китайском Ухане, где в декабре 2019 была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Подчеркивается, что неясно, когда и каким образом спецслужбы получили доступ к данной информации, однако устройства, участвующие в создании и обработке такого рода генетических данных, "обычно подключены к внешним облачным серверам". Это, как указывает телеканал, "оставляет открытой вероятность, что они были взломаны".
Отмечается, что преобразование большого объема необработанных данных в "полезную информацию" сопряжено с рядом трудностей, в том числе в вопросе достаточной компьютерной мощности. Согласно телеканалу, спецслужбы США полагаются на суперкомпьютеры национальных лабораторий американского министерства энергетики.
Кроме того, сложности связаны с поиском подходящих ученых: необходимы благонадежные специалисты, не просто способные интерпретировать данные генетического секвенирования, но и обладающие знаниями в области китайского языка.
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"Очевидно, что есть ученые, которые прошли проверку на предмет безопасности ... Но говорящие на мандаринском (наиболее распространенном диалекте китайского - ред.), которые прошли проверку? Это очень ограниченный круг. И не просто ученые, а специализирующиеся на биологии? Так что можете представить, как быстро появляются трудности", - сказал телеканалу источник.
Президент США Джо Байден в конце мая заявил, что американское разведсообщество пока не смогло прийти к окончательному выводу, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным животным или возможной аварии на одной из научных лабораторий. Как подчеркнул американский лидер, он попросил разведку США "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу" по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.