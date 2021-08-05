Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/genetika-1744591354.html
СNN: США получили генетические данные о происхождении COVID-19 из Уханя
СNN: США получили генетические данные о происхождении COVID-19 из Уханя - РИА Новости, 06.08.2021
СNN: США получили генетические данные о происхождении COVID-19 из Уханя
Спецслужбы США в попытке установить происхождение коронавируса изучают большой массив генетических данных, возникла необходимость в специалистах с китайским... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-05T21:53
2021-08-06T04:44
распространение коронавируса
в мире
сша
ухань
джо байден
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564227771_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_bb60e82aaaf05a40ab827e36f1b2fc6b.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спецслужбы США в попытке установить происхождение коронавируса изучают большой массив генетических данных, возникла необходимость в специалистах с китайским языком, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.По его данным, изучаемый "гигантский каталог" информации содержит в том числе "генетические схемы, взятые из образцов вируса", которые изучались в лаборатории в китайском Ухане, где в декабре 2019 была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Подчеркивается, что неясно, когда и каким образом спецслужбы получили доступ к данной информации, однако устройства, участвующие в создании и обработке такого рода генетических данных, "обычно подключены к внешним облачным серверам". Это, как указывает телеканал, "оставляет открытой вероятность, что они были взломаны".Отмечается, что преобразование большого объема необработанных данных в "полезную информацию" сопряжено с рядом трудностей, в том числе в вопросе достаточной компьютерной мощности. Согласно телеканалу, спецслужбы США полагаются на суперкомпьютеры национальных лабораторий американского министерства энергетики.Кроме того, сложности связаны с поиском подходящих ученых: необходимы благонадежные специалисты, не просто способные интерпретировать данные генетического секвенирования, но и обладающие знаниями в области китайского языка."Очевидно, что есть ученые, которые прошли проверку на предмет безопасности ... Но говорящие на мандаринском (наиболее распространенном диалекте китайского - ред.), которые прошли проверку? Это очень ограниченный круг. И не просто ученые, а специализирующиеся на биологии? Так что можете представить, как быстро появляются трудности", - сказал телеканалу источник.Президент США Джо Байден в конце мая заявил, что американское разведсообщество пока не смогло прийти к окончательному выводу, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным животным или возможной аварии на одной из научных лабораторий. Как подчеркнул американский лидер, он попросил разведку США "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу" по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.
https://ria.ru/20210803/otchet-1744178986.html
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html
сша
ухань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564227771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_13834f49554613c2e80e6470323f6889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, ухань, джо байден, коронавирус covid-19
21:53 05.08.2021 (обновлено: 04:44 06.08.2021)
 
СNN: США получили генетические данные о происхождении COVID-19 из Уханя

CNN: американские спецслужбы получили массив генетических данных о вирусах из лаборатории в Ухане

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат "Триазавирин"
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спецслужбы США в попытке установить происхождение коронавируса изучают большой массив генетических данных, возникла необходимость в специалистах с китайским языком, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По его данным, изучаемый "гигантский каталог" информации содержит в том числе "генетические схемы, взятые из образцов вируса", которые изучались в лаборатории в китайском Ухане, где в декабре 2019 была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Подчеркивается, что неясно, когда и каким образом спецслужбы получили доступ к данной информации, однако устройства, участвующие в создании и обработке такого рода генетических данных, "обычно подключены к внешним облачным серверам". Это, как указывает телеканал, "оставляет открытой вероятность, что они были взломаны".
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 15:42Распространение коронавируса
В МИД КНР раскритиковали отчет об утечке коронавируса из лаборатории Уханя
Отмечается, что преобразование большого объема необработанных данных в "полезную информацию" сопряжено с рядом трудностей, в том числе в вопросе достаточной компьютерной мощности. Согласно телеканалу, спецслужбы США полагаются на суперкомпьютеры национальных лабораторий американского министерства энергетики.
Кроме того, сложности связаны с поиском подходящих ученых: необходимы благонадежные специалисты, не просто способные интерпретировать данные генетического секвенирования, но и обладающие знаниями в области китайского языка.
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 17:02
Штаммы нового коронавируса
"Очевидно, что есть ученые, которые прошли проверку на предмет безопасности ... Но говорящие на мандаринском (наиболее распространенном диалекте китайского - ред.), которые прошли проверку? Это очень ограниченный круг. И не просто ученые, а специализирующиеся на биологии? Так что можете представить, как быстро появляются трудности", - сказал телеканалу источник.
Президент США Джо Байден в конце мая заявил, что американское разведсообщество пока не смогло прийти к окончательному выводу, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным животным или возможной аварии на одной из научных лабораторий. Как подчеркнул американский лидер, он попросил разведку США "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу" по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАУханьДжо БайденКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
02:31В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"
02:25В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
Лента новостейМолния