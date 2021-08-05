https://ria.ru/20210805/genetika-1744591354.html

СNN: США получили генетические данные о происхождении COVID-19 из Уханя

СNN: США получили генетические данные о происхождении COVID-19 из Уханя - РИА Новости, 06.08.2021

СNN: США получили генетические данные о происхождении COVID-19 из Уханя

Спецслужбы США в попытке установить происхождение коронавируса изучают большой массив генетических данных, возникла необходимость в специалистах с китайским... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-05T21:53

2021-08-05T21:53

2021-08-06T04:44

распространение коронавируса

в мире

сша

ухань

джо байден

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спецслужбы США в попытке установить происхождение коронавируса изучают большой массив генетических данных, возникла необходимость в специалистах с китайским языком, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.По его данным, изучаемый "гигантский каталог" информации содержит в том числе "генетические схемы, взятые из образцов вируса", которые изучались в лаборатории в китайском Ухане, где в декабре 2019 была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Подчеркивается, что неясно, когда и каким образом спецслужбы получили доступ к данной информации, однако устройства, участвующие в создании и обработке такого рода генетических данных, "обычно подключены к внешним облачным серверам". Это, как указывает телеканал, "оставляет открытой вероятность, что они были взломаны".Отмечается, что преобразование большого объема необработанных данных в "полезную информацию" сопряжено с рядом трудностей, в том числе в вопросе достаточной компьютерной мощности. Согласно телеканалу, спецслужбы США полагаются на суперкомпьютеры национальных лабораторий американского министерства энергетики.Кроме того, сложности связаны с поиском подходящих ученых: необходимы благонадежные специалисты, не просто способные интерпретировать данные генетического секвенирования, но и обладающие знаниями в области китайского языка."Очевидно, что есть ученые, которые прошли проверку на предмет безопасности ... Но говорящие на мандаринском (наиболее распространенном диалекте китайского - ред.), которые прошли проверку? Это очень ограниченный круг. И не просто ученые, а специализирующиеся на биологии? Так что можете представить, как быстро появляются трудности", - сказал телеканалу источник.Президент США Джо Байден в конце мая заявил, что американское разведсообщество пока не смогло прийти к окончательному выводу, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным животным или возможной аварии на одной из научных лабораторий. Как подчеркнул американский лидер, он попросил разведку США "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу" по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.

https://ria.ru/20210803/otchet-1744178986.html

https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, ухань, джо байден, коронавирус covid-19