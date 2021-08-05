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Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году
Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году - РИА Новости, 05.08.2021
Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году
Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:04
2021-08-05T14:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
москворечье-сабурово
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в этом году. В Москворечье-Сабурово ЮАО создаем парковую территорию на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Колобашкина. Уже очистили и укрепили берега реки. Установили металлический каркас на сваях для прогулочного маршрута со смотровой площадкой. Сейчас обустраиваем деревянные пешеходные мостики и настилы вдоль берега", - говорится в сообщении.Отмечается, что дорожно-тропиночную сеть и лестничные спуски создают с учетом потребностей маломобильных горожан. Кроме экомаршрута, в парке появятся: 16 пикниковых зон, детская и 2 спортивные площадки, площадки со скамейками для тихого отдыха, площадка для выгула собак, дополнительные зеленые насаждения – деревья, кустарники и цветники.
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москва, москворечье-сабурово
10:04 05.08.2021 (обновлено: 14:58 05.08.2021)
 

Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году

© АГН "Москва"Работы по созданию парка "Долина реки Чертановки" в районе Москворечье-Сабурово
Работы по созданию парка Долина реки Чертановки в районе Москворечье-Сабурово - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© АГН "Москва"
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в этом году. В Москворечье-Сабурово ЮАО создаем парковую территорию на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Колобашкина. Уже очистили и укрепили берега реки. Установили металлический каркас на сваях для прогулочного маршрута со смотровой площадкой. Сейчас обустраиваем деревянные пешеходные мостики и настилы вдоль берега", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что дорожно-тропиночную сеть и лестничные спуски создают с учетом потребностей маломобильных горожан. Кроме экомаршрута, в парке появятся: 16 пикниковых зон, детская и 2 спортивные площадки, площадки со скамейками для тихого отдыха, площадка для выгула собак, дополнительные зеленые насаждения – деревья, кустарники и цветники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМоскворечье-Сабурово
 
 
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