https://ria.ru/20210805/ekomarshrut-1744507436.html

Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году

Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году - РИА Новости, 05.08.2021

Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году

Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:04

2021-08-05T10:04

2021-08-05T14:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

москворечье-сабурово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744509871_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_8053d275c972a1b4ddd4b478bc277611.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в этом году. В Москворечье-Сабурово ЮАО создаем парковую территорию на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Колобашкина. Уже очистили и укрепили берега реки. Установили металлический каркас на сваях для прогулочного маршрута со смотровой площадкой. Сейчас обустраиваем деревянные пешеходные мостики и настилы вдоль берега", - говорится в сообщении.Отмечается, что дорожно-тропиночную сеть и лестничные спуски создают с учетом потребностей маломобильных горожан. Кроме экомаршрута, в парке появятся: 16 пикниковых зон, детская и 2 спортивные площадки, площадки со скамейками для тихого отдыха, площадка для выгула собак, дополнительные зеленые насаждения – деревья, кустарники и цветники.

https://realty.ria.ru/20210805/prud-1744479151.html

москва

москворечье-сабурово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, москворечье-сабурово