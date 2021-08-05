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Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году
Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году - РИА Новости, 05.08.2021
Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году
Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:04
2021-08-05T10:04
2021-08-05T14:58
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в этом году. В Москворечье-Сабурово ЮАО создаем парковую территорию на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Колобашкина. Уже очистили и укрепили берега реки. Установили металлический каркас на сваях для прогулочного маршрута со смотровой площадкой. Сейчас обустраиваем деревянные пешеходные мостики и настилы вдоль берега", - говорится в сообщении.Отмечается, что дорожно-тропиночную сеть и лестничные спуски создают с учетом потребностей маломобильных горожан. Кроме экомаршрута, в парке появятся: 16 пикниковых зон, детская и 2 спортивные площадки, площадки со скамейками для тихого отдыха, площадка для выгула собак, дополнительные зеленые насаждения – деревья, кустарники и цветники.
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москва, москворечье-сабурово