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В Новосибирске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В Новосибирске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.08.2021
В Новосибирске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Рейсовый автобус в Новосибирске столкнулся с "Газелью"-рефрижератором, пострадали четыре пассажирки автобуса, сообщает городское ГИБДД. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:38
2021-08-05T09:38
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус в Новосибирске столкнулся с "Газелью"-рефрижератором, пострадали четыре пассажирки автобуса, сообщает городское ГИБДД.По предварительной информации, в четверг около 11.00 (07.00 мск) водитель 1993 года рождения вел автобус маршрута №18 по улице Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского."В пути следования напротив дома 31 по улице Трикотажная совершил столкновение с "Газелью"-рефрижератором под управлением водителя 1985 года рождения, которая двигалась в попутном направлении", - говорится в сообщении.По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали четыре женщины из автобуса, их увезли на обследование в больницу.
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происшествия, новосибирск
09:38 05.08.2021
 
В Новосибирске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

В Новосибирске рейсовый автобус столкнулся с "Газелью"-рефрижератором, пострадали четыре человека

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус в Новосибирске столкнулся с "Газелью"-рефрижератором, пострадали четыре пассажирки автобуса, сообщает городское ГИБДД.
По предварительной информации, в четверг около 11.00 (07.00 мск) водитель 1993 года рождения вел автобус маршрута №18 по улице Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского.
"В пути следования напротив дома 31 по улице Трикотажная совершил столкновение с "Газелью"-рефрижератором под управлением водителя 1985 года рождения, которая двигалась в попутном направлении", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали четыре женщины из автобуса, их увезли на обследование в больницу.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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