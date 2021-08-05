https://ria.ru/20210805/dtp-1744450370.html

В Новосибирске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

В Новосибирске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.08.2021

В Новосибирске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Рейсовый автобус в Новосибирске столкнулся с "Газелью"-рефрижератором, пострадали четыре пассажирки автобуса, сообщает городское ГИБДД. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T09:38

2021-08-05T09:38

2021-08-05T09:38

происшествия

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:127:2332:1438_1920x0_80_0_0_95409fd414de90647d64d98672a5e9f1.jpg

НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус в Новосибирске столкнулся с "Газелью"-рефрижератором, пострадали четыре пассажирки автобуса, сообщает городское ГИБДД.По предварительной информации, в четверг около 11.00 (07.00 мск) водитель 1993 года рождения вел автобус маршрута №18 по улице Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского."В пути следования напротив дома 31 по улице Трикотажная совершил столкновение с "Газелью"-рефрижератором под управлением водителя 1985 года рождения, которая двигалась в попутном направлении", - говорится в сообщении.По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали четыре женщины из автобуса, их увезли на обследование в больницу.

https://ria.ru/20210805/dtp-1744434404.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирск