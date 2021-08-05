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Зеленский рассказал, почему не может завершить конфликт в Донбассе
Зеленский рассказал, почему не может завершить конфликт в Донбассе - РИА Новости, 06.08.2021
Зеленский рассказал, почему не может завершить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для завершения конфликта в Донбассе, и уточнил, что в этом вопросе не все от него зависит. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-05T20:26
2021-08-06T06:02
в мире
киев
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для завершения конфликта в Донбассе, и уточнил, что в этом вопросе не все от него зависит."Конечно, я очень этого хочу (завершить конфликт в Донбассе – ред.). Я все делаю для этого. Но, увы, не все от меня зависит. Я считаю, и президент Российской Федерации знает мое мнение, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий, зависит от одного человека… И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Дом".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.На фоне ситуации в Донбассе ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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в мире, киев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, россия
20:26 05.08.2021 (обновлено: 06:02 06.08.2021)
 
Зеленский рассказал, почему не может завершить конфликт в Донбассе

Президент Украины Зеленский: не все от меня зависит в вопросе завершения конфликта в Донбассе

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для завершения конфликта в Донбассе, и уточнил, что в этом вопросе не все от него зависит.
"Конечно, я очень этого хочу (завершить конфликт в Донбассе – ред.). Я все делаю для этого. Но, увы, не все от меня зависит. Я считаю, и президент Российской Федерации знает мое мнение, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий, зависит от одного человека… И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Дом".
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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Зеленский пообещал не бросать людей в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На фоне ситуации в Донбассе ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
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