https://ria.ru/20210805/donbass-1744584206.html

Зеленский рассказал, почему не может завершить конфликт в Донбассе

Зеленский рассказал, почему не может завершить конфликт в Донбассе - РИА Новости, 06.08.2021

Зеленский рассказал, почему не может завершить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для завершения конфликта в Донбассе, и уточнил, что в этом вопросе не все от него зависит. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-05T20:26

2021-08-05T20:26

2021-08-06T06:02

в мире

киев

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

россия

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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для завершения конфликта в Донбассе, и уточнил, что в этом вопросе не все от него зависит."Конечно, я очень этого хочу (завершить конфликт в Донбассе – ред.). Я все делаю для этого. Но, увы, не все от меня зависит. Я считаю, и президент Российской Федерации знает мое мнение, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий, зависит от одного человека… И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Дом".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.На фоне ситуации в Донбассе ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210805/zelenskiy-1744582181.html

киев

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в мире, киев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, россия