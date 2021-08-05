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На Украине рассекретят материалы об Иловайской трагедии в Донбассе

На Украине рассекретят материалы об Иловайской трагедии в Донбассе - РИА Новости, 05.08.2021

На Украине рассекретят материалы об Иловайской трагедии в Донбассе

Офис генерального прокурора Украины решил рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова во время... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:14

2021-08-05T17:14

2021-08-05T17:14

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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины решил рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова во время встречи с родственниками погибших военных накануне седьмой годовщины трагедии.В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье "халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным Генпрокуратуры Украины, в "иловайском котле" погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов)."Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и в другие органы для принятия соответствующих решений", - приводит слова Венедиктовой Telegram-канал офиса генпрокурора.По ее словам, офис генпрокурора намерен разместить на своем сайте раздел, посвященный "Иловайским событиям", где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фото рассекреченных материалов.

https://ria.ru/20210805/donbass-1744458460.html

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в мире, украина, донецкая область, генеральная прокуратура украины, вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр