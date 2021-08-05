https://ria.ru/20210805/donbass-1744521565.html

Слуцкий прокомментировал заявления Зеленского по Донбассу

Слуцкий прокомментировал заявления Зеленского по Донбассу - РИА Новости, 05.08.2021

Слуцкий прокомментировал заявления Зеленского по Донбассу

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского гражданам страны, симпатизирующим РФ, "искать... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:42

2021-08-05T15:42

2021-08-05T15:42

украина

киев

севастополь

владимир зеленский

госдума рф

донбасс

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского гражданам страны, симпатизирующим РФ, "искать себе место в России" напомнил о референдуме в Крыму, когда жители полуострова высказались за воссоединение с РФ.Ранее в четверг Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом" заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, посоветовал "искать себе место в России"."Жизнь, похоже, ничему не учит Зеленского. Националистическая риторика в духе "убирайтесь вон" уже обернулась для Украины непоправимыми последствиями. Жители Крыма, не став дожидаться советов о том, куда им уезжать, приняли историческое решение о воссоединении с Россией. Попытка лишить юго-восточные регионы права на родной язык и историю привели к кровопролитному конфликту", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, если украинская власть продолжит следовать такому курсу, ни о каком единстве в стране, где половина говорит на русском языке и где у "огромного числа жителей есть родственники в России", речи идти не будет."Украина и так сегодня стремительно теряет население: люди переезжают либо в Россию, либо в Европу. Неужели Зеленский хочет ускорить этот процесс?" - отметил Слуцкий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210727/grazhdanstvo-1742987918.html

https://ria.ru/20210805/tolstoy-1744498061.html

https://ria.ru/20210802/ukraina-1743971227.html

украина

киев

севастополь

донбасс

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украина, киев, севастополь, владимир зеленский, госдума рф, донбасс, леонид слуцкий (политик), россия