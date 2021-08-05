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Слуцкий прокомментировал заявления Зеленского по Донбассу
Слуцкий прокомментировал заявления Зеленского по Донбассу - РИА Новости, 05.08.2021
Слуцкий прокомментировал заявления Зеленского по Донбассу
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского гражданам страны, симпатизирующим РФ, "искать... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:42
2021-08-05T15:42
украина
киев
севастополь
владимир зеленский
госдума рф
донбасс
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского гражданам страны, симпатизирующим РФ, "искать себе место в России" напомнил о референдуме в Крыму, когда жители полуострова высказались за воссоединение с РФ.Ранее в четверг Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом" заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, посоветовал "искать себе место в России"."Жизнь, похоже, ничему не учит Зеленского. Националистическая риторика в духе "убирайтесь вон" уже обернулась для Украины непоправимыми последствиями. Жители Крыма, не став дожидаться советов о том, куда им уезжать, приняли историческое решение о воссоединении с Россией. Попытка лишить юго-восточные регионы права на родной язык и историю привели к кровопролитному конфликту", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, если украинская власть продолжит следовать такому курсу, ни о каком единстве в стране, где половина говорит на русском языке и где у "огромного числа жителей есть родственники в России", речи идти не будет."Украина и так сегодня стремительно теряет население: люди переезжают либо в Россию, либо в Европу. Неужели Зеленский хочет ускорить этот процесс?" - отметил Слуцкий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210727/grazhdanstvo-1742987918.html
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украина, киев, севастополь, владимир зеленский, госдума рф, донбасс, леонид слуцкий (политик), россия
15:42 05.08.2021
 
Слуцкий прокомментировал заявления Зеленского по Донбассу

Депутат Госдумы Слуцкий напомнил Зеленскому о референдуме в Крыму после его слов о Донбассе

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время работы зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во французском Страсбурге
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время работы зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во французском Страсбурге - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского гражданам страны, симпатизирующим РФ, "искать себе место в России" напомнил о референдуме в Крыму, когда жители полуострова высказались за воссоединение с РФ.
Ранее в четверг Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом" заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, посоветовал "искать себе место в России".
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"Жизнь, похоже, ничему не учит Зеленского. Националистическая риторика в духе "убирайтесь вон" уже обернулась для Украины непоправимыми последствиями. Жители Крыма, не став дожидаться советов о том, куда им уезжать, приняли историческое решение о воссоединении с Россией. Попытка лишить юго-восточные регионы права на родной язык и историю привели к кровопролитному конфликту", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, если украинская власть продолжит следовать такому курсу, ни о каком единстве в стране, где половина говорит на русском языке и где у "огромного числа жителей есть родственники в России", речи идти не будет.
"Украина и так сегодня стремительно теряет население: люди переезжают либо в Россию, либо в Европу. Неужели Зеленский хочет ускорить этот процесс?" - отметил Слуцкий.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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УкраинаКиевСевастопольВладимир ЗеленскийГосдума РФДонбассЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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