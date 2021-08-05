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Липецкая область
https://ria.ru/20210805/dolschiki-1744509130.html
Более 200 обманутых дольщиков восстановлены в правах в Липецкой области
Более 200 обманутых дольщиков восстановлены в правах в Липецкой области - РИА Новости, 05.08.2021
Более 200 обманутых дольщиков восстановлены в правах в Липецкой области
Участники долевого строительства трех долгостроев в Липецке - всего 223 человека - восстановлены в правах, проблемные дома достроены и сданы в эксплуатацию,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:41
2021-08-05T14:41
липецкая область
общество
липецк
липецкая область
жилье
обманутые дольщики в россии
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Участники долевого строительства трех долгостроев в Липецке - всего 223 человека - восстановлены в правах, проблемные дома достроены и сданы в эксплуатацию, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на сегодняшний день из 21 проблемного жилого объекта в области реализованы решения по 18. Сдано 16 домов – это 190 тысяч квадратных метров жилья, один дом расселен, а дольщики дома на улице 50 лет НЛМК в Липецке получают денежные выплаты благодаря поддержке федерального Фонда защиты прав граждан–участников долевого строительства.Артамонов отметил, что окончательно проблема дольщиков в регионе, возникшая в 2006 году, будет решена до конца нынешнего года. Планируется ввести в эксплуатацию еще три проблемных объекта. С переходом Липецкой области на использование эскроу-счетов механизм привлечения средств на жилищное строительство, разработанный по инициативе министерства строительства и ЖКХ РФ, сделает невозможным появление новых обманутых дольщиков.
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общество, липецк, липецкая область, жилье, обманутые дольщики в россии, игорь артамонов
14:41 05.08.2021
 

Более 200 обманутых дольщиков восстановлены в правах в Липецкой области

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовый дом
Новый дом - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛИПЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Участники долевого строительства трех долгостроев в Липецке - всего 223 человека - восстановлены в правах, проблемные дома достроены и сданы в эксплуатацию, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на сегодняшний день из 21 проблемного жилого объекта в области реализованы решения по 18. Сдано 16 домов – это 190 тысяч квадратных метров жилья, один дом расселен, а дольщики дома на улице 50 лет НЛМК в Липецке получают денежные выплаты благодаря поддержке федерального Фонда защиты прав граждан–участников долевого строительства.
Артамонов отметил, что окончательно проблема дольщиков в регионе, возникшая в 2006 году, будет решена до конца нынешнего года. Планируется ввести в эксплуатацию еще три проблемных объекта. С переходом Липецкой области на использование эскроу-счетов механизм привлечения средств на жилищное строительство, разработанный по инициативе министерства строительства и ЖКХ РФ, сделает невозможным появление новых обманутых дольщиков.
"Жилищное строительство – один из важнейших факторов качества жизни людей. И мы постоянно стремимся улучшать эти показатели в Липецкой области", – подчеркнул Артамонов.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 16:24Петербургский международный экономический форум
Вопрос с липецкими обманутыми дольщиками обещали решить до конца года
 
Липецкая областьОбществоЛипецкЛипецкая областьЖильеОбманутые дольщики в РоссииИгорь Артамонов
 
 
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