https://ria.ru/20210805/dolschiki-1744509130.html

Более 200 обманутых дольщиков восстановлены в правах в Липецкой области

Более 200 обманутых дольщиков восстановлены в правах в Липецкой области - РИА Новости, 05.08.2021

Более 200 обманутых дольщиков восстановлены в правах в Липецкой области

Участники долевого строительства трех долгостроев в Липецке - всего 223 человека - восстановлены в правах, проблемные дома достроены и сданы в эксплуатацию,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:41

2021-08-05T14:41

2021-08-05T14:41

липецкая область

общество

липецк

липецкая область

жилье

обманутые дольщики в россии

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Участники долевого строительства трех долгостроев в Липецке - всего 223 человека - восстановлены в правах, проблемные дома достроены и сданы в эксплуатацию, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на сегодняшний день из 21 проблемного жилого объекта в области реализованы решения по 18. Сдано 16 домов – это 190 тысяч квадратных метров жилья, один дом расселен, а дольщики дома на улице 50 лет НЛМК в Липецке получают денежные выплаты благодаря поддержке федерального Фонда защиты прав граждан–участников долевого строительства.Артамонов отметил, что окончательно проблема дольщиков в регионе, возникшая в 2006 году, будет решена до конца нынешнего года. Планируется ввести в эксплуатацию еще три проблемных объекта. С переходом Липецкой области на использование эскроу-счетов механизм привлечения средств на жилищное строительство, разработанный по инициативе министерства строительства и ЖКХ РФ, сделает невозможным появление новых обманутых дольщиков.

https://realty.ria.ru/20210602/dolschiki-1735284194.html

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общество, липецк, липецкая область, жилье, обманутые дольщики в россии, игорь артамонов