https://ria.ru/20210805/dogazifikatsiya-1744563831.html

Любимов рассказал о бесплатной догазификации домов в Рязанской области

Любимов рассказал о бесплатной догазификации домов в Рязанской области - РИА Новости, 05.08.2021

Любимов рассказал о бесплатной догазификации домов в Рязанской области

Бесплатная догазификация домовладений станет серьезной поддержкой для жителей Рязанской области, сказал в четверг губернатор Николай Любимов в ходе рабочей... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:26

2021-08-05T18:26

2021-08-05T18:26

общество

рязанская область

газпром

николай любимов

россия

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РЯЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Бесплатная догазификация домовладений станет серьезной поддержкой для жителей Рязанской области, сказал в четверг губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Шацкий и Чучковский районы.На встречах с жителями районов губернатор отметил, что президентом РФ подписан закон о бесплатном подведении природного газа к домовладениям. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. В Рязанской области единый оператор – ООО "Газпром газификация".По словам Любимова, в целом работа по бесплатной догазификации в регионе уже началась и будет вестись до полного достижения результата, то есть до подключения всех домов, которые в этом нуждаются.

https://ria.ru/20210804/ryazan-1744395284.html

рязанская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рязанская область, газпром, николай любимов, россия