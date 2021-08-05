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Любимов рассказал о бесплатной догазификации домов в Рязанской области
Любимов рассказал о бесплатной догазификации домов в Рязанской области - РИА Новости, 05.08.2021
Любимов рассказал о бесплатной догазификации домов в Рязанской области
Бесплатная догазификация домовладений станет серьезной поддержкой для жителей Рязанской области, сказал в четверг губернатор Николай Любимов в ходе рабочей... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:26
2021-08-05T18:26
общество
рязанская область
газпром
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Бесплатная догазификация домовладений станет серьезной поддержкой для жителей Рязанской области, сказал в четверг губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Шацкий и Чучковский районы.На встречах с жителями районов губернатор отметил, что президентом РФ подписан закон о бесплатном подведении природного газа к домовладениям. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. В Рязанской области единый оператор – ООО "Газпром газификация".По словам Любимова, в целом работа по бесплатной догазификации в регионе уже началась и будет вестись до полного достижения результата, то есть до подключения всех домов, которые в этом нуждаются.
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общество, рязанская область, газпром, николай любимов, россия
18:26 05.08.2021
 
Любимов рассказал о бесплатной догазификации домов в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Любимов: догазификация домов станет серьезной поддержкой для жителей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РЯЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Бесплатная догазификация домовладений станет серьезной поддержкой для жителей Рязанской области, сказал в четверг губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Шацкий и Чучковский районы.
На встречах с жителями районов губернатор отметил, что президентом РФ подписан закон о бесплатном подведении природного газа к домовладениям. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. В Рязанской области единый оператор – ООО "Газпром газификация".
"С 26 июля осуществляется прием предварительных заявок по конкретным домовладениям. В списке негазифицированных числятся 38 023 дома, собственники 4887 из них уже проинформировали местные органы власти о желании газифицировать свои дома. Бесплатная догазификация домовладений – очень серьезная поддержка для наших граждан, поскольку для некоторых из них стоимость этих работ была неподъемной", – сказал губернатор.
По словам Любимова, в целом работа по бесплатной догазификации в регионе уже началась и будет вестись до полного достижения результата, то есть до подключения всех домов, которые в этом нуждаются.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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ОбществоРязанская областьГазпромНиколай ЛюбимовРоссия
 
 
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