Любимов рассказал о бесплатной догазификации домов в Рязанской области
Губернатор Рязанской области Любимов: догазификация домов станет серьезной поддержкой для жителей
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
РЯЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Бесплатная догазификация домовладений станет серьезной поддержкой для жителей Рязанской области, сказал в четверг губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Шацкий и Чучковский районы.
На встречах с жителями районов губернатор отметил, что президентом РФ подписан закон о бесплатном подведении природного газа к домовладениям. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. В Рязанской области единый оператор – ООО "Газпром газификация".
"С 26 июля осуществляется прием предварительных заявок по конкретным домовладениям. В списке негазифицированных числятся 38 023 дома, собственники 4887 из них уже проинформировали местные органы власти о желании газифицировать свои дома. Бесплатная догазификация домовладений – очень серьезная поддержка для наших граждан, поскольку для некоторых из них стоимость этих работ была неподъемной", – сказал губернатор.
По словам Любимова, в целом работа по бесплатной догазификации в регионе уже началась и будет вестись до полного достижения результата, то есть до подключения всех домов, которые в этом нуждаются.