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Российские десантники испытали навигатор для точного приземления ночью
Российские десантники испытали навигатор для точного приземления ночью - РИА Новости, 05.08.2021
Российские десантники испытали навигатор для точного приземления ночью
Воздушно-десантные войска провели испытания комплекта навигации, который гарантирует высокую точность приземления парашютистов в сложных метеоусловиях в любое... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:39
2021-08-05T11:39
2021-08-05T11:39
безопасность
технологии
армия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воздушно-десантные войска россии
концерн радиоэлектронные технологии
николай колесов
военные
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушно-десантные войска провели испытания комплекта навигации, который гарантирует высокую точность приземления парашютистов в сложных метеоусловиях в любое время суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха", предприятие которого КРЭТ разработало аппаратуру."Эффективность устройства подтвердили испытания в Воздушно-десантных войсках. Основа устройства – цифровой планшет, который крепится на груди в специальном подвесе, благодаря чему экран находится в поле зрения парашютиста. Десантируемый указывает целевые координаты, после чего прибор автоматически рассчитывает параметры приземления", - рассказали в "Ростехе".Прибор может использоваться в ВДВ, МЧС или парашютистами Авиалесохраны, уточнили там."Главной задачей разработчиков комплекта навигации парашютирования было создание устройства, которое повысит точность и безопасность десантирования даже в условиях недостаточной видимости. В ночное время, при неблагоприятных погодных условиях парашютист выполнит точный заход на посадку, ориентируясь на показания устройства", - прокомментировал разработку генеральный директор КРЭТ Николай Колесов.При групповом десантировании навигаторы синхронизируются между собой, позволяя командованию оперативно корректировать точку приземления каждого члена группы, рассказали в "Ростехе".
https://ria.ru/20210730/minirovanie-1743633429.html
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безопасность, технологии, армия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воздушно-десантные войска россии, концерн радиоэлектронные технологии, николай колесов, военные, россия
Российские десантники испытали навигатор для точного приземления ночью
"Ростех": российские десантники испытали навигатор для точного приземления ночью и в непогоду