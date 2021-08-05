https://ria.ru/20210805/desantniki-1744473119.html

Российские десантники испытали навигатор для точного приземления ночью

Российские десантники испытали навигатор для точного приземления ночью - РИА Новости, 05.08.2021

Российские десантники испытали навигатор для точного приземления ночью

Воздушно-десантные войска провели испытания комплекта навигации, который гарантирует высокую точность приземления парашютистов в сложных метеоусловиях в любое... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:39

2021-08-05T11:39

2021-08-05T11:39

безопасность

технологии

армия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воздушно-десантные войска россии

концерн радиоэлектронные технологии

николай колесов

военные

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушно-десантные войска провели испытания комплекта навигации, который гарантирует высокую точность приземления парашютистов в сложных метеоусловиях в любое время суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха", предприятие которого КРЭТ разработало аппаратуру."Эффективность устройства подтвердили испытания в Воздушно-десантных войсках. Основа устройства – цифровой планшет, который крепится на груди в специальном подвесе, благодаря чему экран находится в поле зрения парашютиста. Десантируемый указывает целевые координаты, после чего прибор автоматически рассчитывает параметры приземления", - рассказали в "Ростехе".Прибор может использоваться в ВДВ, МЧС или парашютистами Авиалесохраны, уточнили там."Главной задачей разработчиков комплекта навигации парашютирования было создание устройства, которое повысит точность и безопасность десантирования даже в условиях недостаточной видимости. В ночное время, при неблагоприятных погодных условиях парашютист выполнит точный заход на посадку, ориентируясь на показания устройства", - прокомментировал разработку генеральный директор КРЭТ Николай Колесов.При групповом десантировании навигаторы синхронизируются между собой, позволяя командованию оперативно корректировать точку приземления каждого члена группы, рассказали в "Ростехе".

https://ria.ru/20210730/minirovanie-1743633429.html

https://ria.ru/20210704/britantsy-1739844560.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, армия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воздушно-десантные войска россии, концерн радиоэлектронные технологии, николай колесов, военные, россия